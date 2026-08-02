Trump duda sobre autorizar la producción de misiles antiaéreos Patriot a Ucrania, para interceptar misiles rusos

Al menos diez personas murieron ayer sábado en Kiev y su región durante un nuevo ataque de misiles balísticos rusos, algo confirmado por ambas partes, en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump duda sobre si autorizar a Ucrania a producir misiles antiaéreos Patriot para interceptarlos.

De su lado, Ucrania atacó un buque ruso que trasportaba mercancías civiles. Y en otro orden, Rusia arrestó al director de una empresa filial de la energética estatal Gazprom.

De los 27 misiles balísticos lanzados por Rusia, Ucrania solo pudo interceptar “uno”, debido a la escasez de medios de defensa antiaérea, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la red social X.

En los últimos meses, Ucrania ha pedido insistentemente a sus aliados que le suministren más misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense, actualmente su única defensa eficaz frente a los ataques con misiles balísticos, especialmente difíciles de neutralizar. Desde junio, Rusia ha intensificado el uso de este tipo de armamento de alta velocidad, causando la muerte de decenas de civiles ucranianos.

Más de 30 personas resultaron heridas en los ataques, que golpearon cinco barrios de la capital, según las autoridades.

Entre los edificios dañados figura la embajada de Lituania.

Del lado ruso, el Ministerio de Defensa aseguró que los ataques “de alta precisión” contra Kiev y su región tenían como objetivo “empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos en Ucrania”.

Trump, quien a principios de julio había expresado su disposición a autorizar a Ucrania a producir sistemas de defensa Patriot para contrarrestar los ataques con proyectiles balísticos rusos, volvió a matizar esa posibilidad. Zelenski “quisiera tener sistemas Patriot y le gustaría tener (misiles) Tomahawk”, explicó durante una reunión de su gabinete abierta a la prensa el viernes. “Estas armas son increíbles. Debemos tener mucho cuidado antes de permitir que alguien las produzca”, advirtió, y aseguró: “No hemos dado nuestro visto bueno. Lo estamos discutiendo”.

Por su parte, Ucrania intensifica los ataques contra ciudades rusas alejadas de la frontera, una campaña que, según Kiev, tiene como objetivo infraestructuras, en particular las petroleras. Un buque de la agencia atómica rusa Rosatom que transportaba mercancías civiles fue hundido por un ataque de drones ucranianos en el mar Negro, anunció la compañía ayer sábado.

Arresto

La Justicia rusa arrestó ayer al director ejecutivo de una de las filiales de la energética estatal Gazprom, Ígor Mazin, por un caso de soborno. “El tribunal aceptó la solicitud de los investigadores y ordenó la prisión preventiva de Ígor Mazin, sospechoso en virtud del apartado 6 del artículo 290 del Código Penal ruso (aceptación de sobornos de gran magnitud)”, reza el comunicado citado por TASS.

Mazin dirige Gazprom Energoholding Adquisiciones, el programa de compras de la empresa que gestiona los activos energéticos de Gazprom. También está en prisión preventiva relacionado con el caso el subdirector ejecutivo del departamento de protección corporativa, Ígor Moisiyenko, aunque no se reveló la naturaleza de los cargos contra él. La prensa vincula a los procesados con los hermanos oligarcas Arkadi y Borís Rotenberg, próximos al presidente ruso, Vladímir Putin, de quien fueron compañeros de judo.

Desde el inicio de la invasión Ucrania, especialmente en los últimos años, está teniendo lugar en Rusia un procesamiento masivo de empresarios, militares, gobernadores y jueces.

Con información de EFE y AFP