Ucrania golpea con drones un depósito de combustible ruso ubicado a más de 1.300 kilómetros de la frontera

El Ejército ucraniano atacó durante la madrugada de este martes un depósito de combustible del Estado ruso situado en la región de Udmurtia, a más de 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, informó el Estado Mayor ucraniano en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La nota califica la infraestructura atacada de "estratégica" y explica que sirve para almacenar tanto combustible como otros derivados del petróleo como lubricantes que utiliza el Ejército ruso en caso de emergencias.

Las fuerzas ucranianas también alcanzaron durante la noche otro depósito de combustible situado en la península ocupada de Crimea y un almacén de drones en la región ocupada de Lugansk.

Ucrania y Rusia intercambian prácticamente cada noche ataques de larga distancia con drones y en ocasiones también misiles contra objetivos de sus respectivas retaguardias.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AFP

Finlandia cierra su espacio aéreo debido a los ataques con drones

Las Fuerzas de Defensa finlandesas cerraron temporalmente este martes el tráfico aéreo y marítimo en el este del golfo de Finlandia, zona próxima a San Petersburgo, debido al riesgo de que drones ucranianos lanzados contra Rusia se internen por error en el país nórdico.

"Las Fuerzas de Defensa han establecido una zona de restricción aérea temporal en la parte oriental del Golfo de Finlandia a las 08.05 (05.05 GMT) y en la zona marítima a las 08.15 (05.15 GMT)", advirtió el Ejército finlandés a través de la red social X.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Ereván. Foto: AFP

La zona afectada por las restricciones abarca desde Loviisa, ciudad ubicada a unos 78 kilómetros al este de Helsinki, hasta la frontera con Rusia.

El servicio de prensa del Estado Mayor comunicó a la televisión finlandesa YLE que el cierre de las aguas territoriales y del espacio aéreo es necesario para poder derribar de forma segura si fuera preciso los drones que pudieran desviarse hacia Finlandia.

El Ejército finlandés ha desplegado aviones de combate y buques de guerra para vigilar la zona y neutralizar los drones ucranianos si fuera necesario.

Según medios finlandeses, el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó en el servicio de mensajería Telegram que la región había sufrido esta mañana un ataque con drones y que la defensa aérea rusa derribó tres aparatos no tripulados enemigos.

Agencia EFE