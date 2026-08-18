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"Vamos por el camino correcto": la decisión de Zelenski sobre la estrategia de Ucrania y en la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunió con el mando militar y analizó la situación en el frente de batalla. El mandatario destacó el progreso de las operaciones de largo alcance.

El País
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18/08/2026, 03:25
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Esta fotografía, distribuida por el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania el 19 de marzo de 2026, muestra al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablando desde Kiev con los líderes de la UE por videoconferencia durante una mesa redonda de la Cumbre de la UE en la sede de la UE en Bruselas.
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
Foto: Presidencia de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró ayer lunes que continuará en septiembre los ataques de largo alcance a la retaguardia de Rusia, que ha sufrido importantes daños económicos y registrado decenas de muertes de civiles en las últimas semanas.

En una reunión de Zelenski con el mando militar se analizó la situación en varios sectores del frente, pero también el progreso de las operaciones de largo alcance en la primera mitad de agosto y medidas para futuros ataques contra territorio ruso.

“Reafirmamos las prioridades de los ataques en profundidad para las próximas semanas y para septiembre.

Las pérdidas confirmadas sufridas por Rusia demuestran que nuestra estrategia de ataques de largo alcance va por el camino correcto”, indicó el mandatario en Telegram.

Zelenski anunció cambios en su gobierno, incluyendo la asignación en otro cargo a la actual primera ministra

Una mujer camina en una localidad residencial mientras humo negro se eleva desde el área de la refinería de petróleo de Moscú del productor de petróleo ruso Gazprom Neft en las afueras del sureste de Moscú el 18 de junio de 2026.
Moscú. Ataque con drones ucranianos sobre la capital rusa lleva la guerra al centro de poder de Putin.
Foto: AFP fotos

Ucrania lanzó el 25 de junio una intensa campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse 40 días, pero que ha continuado durante más tiempo.

Durante las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han alcanzado con drones bases navales rusas e instalaciones gasísticas y petroleras a cientos de kilómetros del frente, entre otros objetivos pensados para mermar la maquinaria bélica mediante la que el Kremlin financia su guerra, pero también la economía en general, lo que incluye los golpes a los almacenes del gigante de comercio económico Wildberries. EFE

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