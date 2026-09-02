¿Putin, Trump y Xi juntos en una cumbre?: la posibilidad que evalúa el Kremlin y la fecha tentativa

Una cumbre entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping? Al menos el Kremlin lo considera posible. El gobierno ruso anunció ayer martes que los tres podrían celebrar en noviembre una cumbre tripartita en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). “Ese tema se abordó”, dijo el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov a la televisión pública.

Precisó que Putin habló de ese tema con Xi, el anfitrión de la futura cita, en una reunión en el lunes en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según el diplomático, Xi mencionó que Trump “con toda probabilidad” asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado.

“Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas” o, como mínimo, “se celebrarían reuniones con cada uno de ellos”, señaló el asesor presidencial. La cumbre del APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

Reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su par estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP

Xi Jinping en Egipto

La posibilidad de esta cumbre entre los tres presidentes coincide con la llega de Xi Jinping ayer a Egipto.

China, un importante comprador de petróleo iraní, se ha presentado como una parte neutral en el conflicto de Medio Oriente y ha pedido reiteradamente un alto el fuego duradero.

Egipto, receptor desde hace décadas de ayuda militar estadounidense, advirtió sobre una posible escalada regional después de que un ataque con dron alcanzara uno de sus puertos en julio.

China busca reforzar sus lazos con países de Medio Oriente cercanos a Estados Unidos antes de una reunión entre Xi y Trump, prevista para este mes.

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Templo del Cielo en Pekín. Foto: AFP

Los ejércitos de China y Egipto realizaron en agosto maniobras conjuntas de combate aéreo en las que participó el potente caza chino J-16.

La reunión de Xi con su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, está prevista para hoy miércoles, y se produce después de una visita a China por parte del rey Abdalá II de Jordania.

Se espera que Xi y Al Sisi aborden cuestiones como la guerra de Gaza, Irán y el transporte marítimo en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz, según medios egipcios. “Espero renovar la amistad y trabajar junto con el presidente Sisi para (...) trazar un nuevo mapa para profundizar la asociación estratégica integral entre China y Egipto”, escribió Xi en un artículo publicado el martes en medios egipcios.

China es un importante exportador a Egipto, y su superávit comercial alcanzó los 12.000 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, según las aduanas chinas.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asiste a una conferencia de prensa en la capital, Teherán. Foto: AFP

Rusia e Irán

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer martes que su país está dispuesto a corresponder a cualquier iniciativa de Estados Unidos para retomar al acuerdo de junio destinado a poner fin al conflicto entre ambos países, y agradeció al mandatario ruso, Vladimir Putin, la postura de Moscú durante la guerra.

Rusia e Irán han reforzado fuertemente sus vínculos militares y comerciales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace cuatro años y medio.

Putin y Pezeshkian mantuvieron conversaciones en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, Kirguistán.

La cita reunió a 17 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los dirigentes de Rusia, Irán, China, India, Pakistán y Turquía.

Trump advirtió el lunes a Rusia y China contra cualquier suministro de armas a Irán. Amenazó también con golpear a Irán “con fuerza” tras el primer intercambio de ataques entre ambos países en varias semanas.

Durante la cumbre en Kirguistán, Pezeshkian afirmó que, si Estados Unidos vuelve a aplicar el acuerdo alcanzado en junio para poner fin a meses de hostilidades, Irán “tomará inmediatamente medicas recíprocas”, según la presidencia iraní. EFE, AFP

Un hombre iraní pasa en bicicleta junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 22 de junio de 2026. Foto: EFE

Irán ataca bases estadounidenses

Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania y Baréin entre la noche de ayer martes como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa.

El primer ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines en Jordania, con misiles balísticos pesados. Posteriormente, Irán también atacó con drones las instalaciones de la base estadounidense de Sheikh Isa en Baréin.

Irán responde así contra los bombardeos estadounidenses recibidos ayer martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

Estados Unidos dijo atacar “objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, sin precisar cuáles, mientras que el cuerpo de élite aseguró que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz.