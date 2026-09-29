Motos acuáticas y canoas improvisadas en Bangkok: Tailandia atraviesa "estado de desastre" por inundaciones

El número de fallecidos en las inundaciones de Tailandia, que han afectado a una treintena de provincias, alcanza ya los 19, a medida que las fuertes y persistentes lluvias amainan en el centro del país y el nivel del agua comienza este martes a bajar en algunas zonas de la capital Bangkok.

En el último balance de daños, las autoridades indicaron que la mayoría de las víctimas mortales fallecieron debido a "caídas al agua, ahogamientos y descargas eléctricas" y situaron en cerca de dos millones la cifra de afectados por los aguaceros.

Un hombre arrastra a una niña en un bote inflable por las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP fotos

Partes de Bangkok permanecieron cubiertas de agua tres días después de que las autoridades locales declararon estado de desastre tras casi 48 horas de lluvia continua.

Las lluvias –que también han golpeado y causado anegamientos en la vecina Birmania (Myanmar)– se han desplazado hacia el norte de Tailandia, de acuerdo con la plataforma Zoom Earth.

Residentes y mascotas se desplazan por las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP fotos

¿Por qué se inundó Bangkok?

En el pico del temporal, 300 milímetros de precipitación –unos 30 millones de metros cúbicos de agua– cayeron sobre Bangkok en 48 horas, cantidad equivalente a la lluvia que suele recibir la capital durante todo setiembre, uno de los meses más lluviosos.

Tailandeses utilizan una balsa flotante para desplazarse por las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP fotos

Científicos han advertido que la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos aumentarán al acelerarse el calentamiento debido a las emisiones de combustibles fósiles. A su vez, la capital fue construida sobre pantanos drenados y está cruzada por una red de canales, muchos de los cuales se inundaron por las lluvias.

Las estaciones de bombeo han operado a plena capacidad durante varios días, pero el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señaló el domingo que podría tardar "hasta una semana" para que las aguas sean totalmente drenadas.

The whole of Bangkok is a disaster zone after 48- hours of heavy rain! #climatecrisis pic.twitter.com/7NbVLKKgNB — Ashok Swain (@ashoswai) September 26, 2026

No obstante, la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) señaló que el 90% de las calles principales estarán secas en dos días, si bien el agua podría tardar alrededor de una semana en eliminarse de comunidades ubicadas en áreas bajas.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial.

Condenaron a un hombre por andar en moto acuática

Un tribunal condenó este lunes a 15 días de prisión a un hombre por conducir una moto acuática por calles inundadas de Bangkok. El hombre, que asimismo deberá pagar una multa de 5.000 bat (unos 150 dólares o 130 euros), fue acusado ante la Justicia de "causar molestias públicas y obstruir el tráfico sin autorización", explicó en un comunicado la Policía del céntrico subdistrito de Makkasan.

WATCH: Jet skier caught joyriding through flooded Bangkok street, later arrested by Thai police pic.twitter.com/MSP7YstoKA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2026

La condena de prisión quedó no obstante suspendida durante un año, por lo que no tendrá que ingresar en la cárcel si no vuelve a cometer el mismo delito durante ese tiempo. Permanecerá un año bajo libertad vigilada, con obligación de presentarse ante las autoridades tres veces y de realizar 12 horas de servicio comunitario, según la sentencia del tribunal, compartida por la Policía de Makkasan.

En un vídeo que se volvió viral en redes sociales, el conductor aparece acelerando con la moto acuática y realizando giros en un tramo de la avenida de Phetchaburi, una de las principales arterias que atraviesa Bangkok, a medida que genera pequeñas olas que llegan hasta las viviendas colindantes.

EFE y AFP