Una violenta avalancha arrasó un campamento en Nepal: hay al menos dos muertos y 14 desaparecidos

Al menos dos personas murieron y otras 14 permanecen desaparecidas tras el impacto de una avalancha en Nepal que destruyó un campamento base en la montaña Himlung, cerca de la frontera con la región autónoma del Tíbet, según informaron las autoridades locales.

El trágico episodio ocurrió durante la mañana del domingo en la cumbre a 7.216 metros de altitud. Las complejas condiciones meteorológicas en la zona del Himalaya dificultaron la llegada de las brigadas de auxilio durante las primeras horas posteriores al alud, retrasando los trabajos de salvamento hasta la noche.

Desafíos de búsqueda tras el alud en Nepal

El montañista Mingma G Sherpa, quien dirige los operativos, dijo que la misión se ha complicado por las difíciles condiciones meteorológicas.

Dos personas murieron tras avalancha en Nepal Foto: EFE/EPA/ANGAD DHAKAL

"Hubiéramos podido salvar vidas pero debido al mal tiempo, llegamos al sitio del accidente por la noche del domingo", publicó en Facebook.

Sherpa indicó que los fallecidos eran guías, mientras que los 14 desaparecidos son personal de cocina que trabajaban en el campamento de expedición.

La avalancha del domingo es el más reciente desastre natural en golpear a Nepal las últimas semanas. El país del Himalaya aún se recupera del colapso de un glaciar de alta montaña en la frontera con el Tíbet que arrasó todo a su paso el 26 de agosto.

Murieron más de 1.400 personas y 6.000 siguen desaparecidas, en lo que constituye uno de los peores desastres de la historia de esa nación.

Con información de AFP