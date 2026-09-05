Meloni supera a Berlusconi y es la primera ministra italiana con más tiempo en el cargo: la marca que alcanzó

Con una fiesta a orillas del Adriático, Giorgia Meloni, primera mujer en dirigir un gobierno italiano, celebró ayer viernes su récord de duración en el cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y defendió su “credibilidad” para lanzar la campaña para las elecciones legislativas de 2027.

“Es un hito que recibo con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad”, escribió en un mensaje en X la jefa de gobierno desde octubre de 2022 y presidenta del partido Hermanos de Italia.

“Los resultados están ahí, pero sabemos bien todo lo que queda por hacer”, matizó, reconociendo que no siente la “confianza” de los italianos como “un cheque en blanco”.

Meloni, de 49 años, llegó ayer viernes a 1.413 días (poco menos de cuatro años) al frente del mismo gobierno, superando la marca alcanzada por Silvio Berlusconi en uno de sus cuatro mandatos.

Para la ocasión, miles de simpatizantes llegaron ayer a Bari, en la región de Apulia, a orillas del mar Adriático. Los simpatizantes se congregaron en el puerto, donde sonaba la música y algunos puestos ofrecían crepes, sándwiches y los famosos spaghetti all’assassina, una especialidad local muy picante.

Hermanos de Italia ha preparado un cuadernillo de treinta páginas con los logros del gobierno de Meloni: un desempleo que cayó a un mínimo de 5,8% en julio, un recorte de impuestos de 21.000 millones de euros en favor de los particulares, una caída del 80% de la llegada de inmigrantes irregulares... “Será la ocasión de mirarnos a los ojos, hacer balance sobre el camino recorrido y, sobre todo, hablar de lo que nos queda por delante”, comentó Meloni.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en celebración del récord de longevidad de su gobierno ante simpatizantes. Foto: AFP

Pero algunos expertos critican que se elogie tanto la estabilidad en sí. “La estabilidad es un instrumento, no un objetivo. El objetivo es el crecimiento, y eso no lo hemos visto”, declaró Veronica De Santis, profesora de Economía en la universidad romana Luiss. De Santis critica que no haya una estrategia económica a largo plazo. El propio gobierno prevé un crecimiento muy moderado este año, del orden del 0,6%.

Según un recuento de la agencia AGI, la mayoría de derecha formada por Hermanos de Italia, la Liga de Matteo Salvini, y Forza Italia adoptó unas 300 leyes y decretos-leyes.

Una mayoría de esas leyes tiene que ver con la seguridad en el sentido amplio del término, y va dirigida a la inmigración, los traficantes de personas, los delincuentes menores, los participantes de fiestas rave e incluso los manifestantes que bloquean una carretera para protestar contra unos despidos. Temas todos muy apreciados por la base electoral del gobierno de coalición.

Italia conoció 68 gobiernos en 80 años. Los ejecutivos caían por crisis y deserciones, un fenómeno crónico que Meloni ha conseguido evitar desde su llegada al poder.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en celebración del récord de longevidad de su gobierno ante simpatizantes. Foto: AFP

Los principales diarios italianos hicieron inventario de este período. La Repubblica, de centroizquierda, destacó que el ejecutivo estabilizó las cuentas públicas y redujo el coste del endeudamiento público en los mercados. La Stampa y el Corriere della Sera destacaron su apoyo a Ucrania pese a las reticencias de su vice primer ministro, Matteo Salvini.

“Sin duda es motivo de orgullo”, declaró Marco Osnato, diputado de Hermanos de Italia. “En política exterior, Italia nunca había ocupado una posición tan central, especialmente en Europa”, afirmó.

Pero sobre todo, Meloni “deberá explicar cómo piensa aprovechar estos últimos meses antes de las elecciones”, que podrían tener lugar en abril de 2027, comentó Flavia Perina, editorialista en La Stampa.

En la misma línea, Alessandra Sardoni, periodista política del canal La7, criticó “el realismo de Giorgia Meloni (...), convertido en una coartada para el inmovilismo”. “El gobierno ha dado una importancia central a la comunicación, y a menudo esa comunicación ha sustituido la acción”, remachó.

Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia. Foto: AFP

“¿Han subido los salarios? No. La gasolina cuesta más cara, la precariedad ha aumentado, la gente ya no se jubila, el sistema de salud funciona peor”, abundó Maurizio Landini, jefe de la principal confederación sindical, la CGIL.

Según los analistas, este récord de longevidad en el gobierno reforzará la imagen de la primera ministra de cara a las elecciones de 2027.

El partido de Meloni encabeza los sondeos, pero varios acontecimientos recientes han complicado el camino hacia la reelección de la mandataria, explicó Lorenzo Pregliasco, director de la encuestadora YouTrend.

Según Pregliasco, Meloni salió debilitada este año por la derrota en el referéndum sobre la reforma de la justicia, un resultado que mostró a los votantes que “podría existir una mayoría alternativa” a la coalición ultraconservadora que gobierna actualmente el país. Con información de AFP

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en celebración del récord de longevidad de su gobierno ante simpatizantes.



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La coalición y la izquierda sin alternativa

Tras la victoria de su partido, Hermanos de Italia, en las elecciones de 2022 con un 26% de los votos, Giorgia Meloni armó una coalición de centroderecha con la berlusconiana Forza Italia y la Liga de Matteo Salvini que ha funcionado hasta ahora.

Buena parte de la tranquilidad del mandato de Meloni obedece a la falta de una alternativa sólida en la izquierda. Además, la oposición no ha superado sus divisiones.