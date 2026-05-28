"Llegó al límite”: gobierno boliviano reacciona ante protestas, llama al diálogo, pero actuará con "firmeza"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó ayer miércoles al diálogo a los manifestantes, al advertir que la crisis “está llegando al límite”, un día después de que el Congreso le facilitara la declaratoria de un estado de excepción para controlar las protestas.

Paz enfrenta desde hace casi un mes fuertes protestas, con bloqueos de carreteras por grupos que piden medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora también su renuncia. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, dijo el mandatario de centro derecha, en un acto público en La Paz.

El martes por la noche, el Congreso eliminó una norma que ponía límites al presidente para decretar estados de excepción, lo cual le permite recurrir a militares para contener las protestas y la restricción de libertades de reunión y movimiento.

“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, advirtió, en alusión a los estados de excepción. “A los policías, a las Fuerzas Armadas: siéntanse seguros de que su pueblo los está respaldando”, agregó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, gesticula mientras habla durante el Consejo Económico y Social de la Patria en La Paz. Foto: AFP

La capital La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.

Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%. “Es peor que el covid”, manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.

En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3.448 dólares.

Paz denuncia un intento de “alterar el orden democrático” y señala al expresidente populista Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas. Morales, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.

Un manifestante sostiene un cartel que pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz durante una protesta en La Paz. MARVIN RECINOS/AFP fotos

Crédito del FMI

Paz negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de 5.000 millones de dólares. “Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia”, dijo Paz en la inauguración del Consejo Económico y Social.

El mandatario sostuvo que esos fondos no serán invertidos en el Estado, “ni en el salario del presidente”, sino en el fortalecimiento de la economía del país, sin dar detalles sobre la negociación en curso con ese organismo.

El martes, Paz indicó que su Gobierno avanzó negociaciones con el fondo, pero “no bajo la lógica” de que desde ese organismo se vaya “a imponer un plan” a Bolivia, porque, dijo, el país ya tiene su propio programa.

El gobernante también recordó que otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ya han aprobaron créditos o los analizan para inversiones en carreteras y para “relanzar” las empresas estatales de Bolivia.

Desde que Paz asumió el Gobierno en noviembre pasado, consiguió préstamos por cerca de 7.000 millones de dólares del BID y el CAF, que han comenzado a ser desembolsados para proyectos de desarrollo. El Consejo Económico y Social es una iniciativa del Gobierno para propiciar el diálogo con sectores sociales.

Una mujer indígena sostiene una bandera boliviana durante una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Foto: AFP

¿Hasta cuándo?

En su discurso, Paz sostuvo que “no es correcto” que no se permita trabajar a su Gobierno, que lleva seis meses en el poder frente a los “245 meses” que tuvieron las Administraciones anteriores de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

“Quiero invitar a todas las organizaciones sociales (a) que sean parte del Gobierno nacional, a todos, porque solo en el encuentro entre bolivianos podemos dejar nuestras diferencias”, enfatizó, sin dar mayores detalles al respecto.

El mandatario destacó que los bolivianos siempre deben dialogar antes de la confrontación y subrayó que el consejo creado este miércoles será el escenario para escuchar a la diversidad de los sectores.

No obstante, también advirtió que tiene “instrumentos constitucionales”, en alusión a la promulgación de una ley que eliminó las limitaciones de la actuación de las Fuerzas Armadas para el control de los conflictos, en caso de que su Gobierno decida declarar un estado de excepción ante las manifestaciones actuales.

Mujeres protestan contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz durante el Día de la Madre en La Paz. Foto: AFP

“El tiempo se acaba. Hoy día aquí convocamos al diálogo. Los espero esta tarde (....) vengan con todas sus organizaciones. Estaremos para dialogar”, dijo Paz, dirigiéndose a la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz y a la Central Obrera Boliviana (COB).

Ambas son las principales organizaciones sociales que impulsan los bloqueos de carreteras y las protestas en las ciudades de La Paz y El Alto para pedir la dimisión del mandatario, al considerar que no ha sido capaz de responder a sus reclamos.

Paz también dijo que Bolivia está viviendo un “parto difícil”, pero que debe ser construida “entre todos”, tras cuestionar los problemas de racismo y regionalismo que, a su juicio, atraviesa el país.

“¿Hasta cuándo el racismo? ¿Hasta cuándo el regionalismo? ¿Hasta cuándo el clasismo? ¿Hasta cuándo las diferencias étnicas religiosas?”, cuestionó el mandatario. AFP, EFE

Un hombre pasa junto a un grafiti que dice "Rodrigo Paz fuera", en referencia al presidente de Bolivia en La Paz. Foto: AFP