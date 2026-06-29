La decisión histórica de Israel sobre el genocidio armenio: “Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto"

El gobierno israelí aprobó ayer domingo el reconocimiento del genocidio armenio, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en un contexto de fuertes tensiones con Turquía, que rechaza el uso de este término para referirse a las masacres ocurridas a principios del siglo XX.

“Decisión histórica: el gobierno israelí aprobó por unanimidad la propuesta del ministro Gideon Saar de reconocer el genocidio armenio”, señala el comunicado de la Cancillería. La decisión se produce en un período de fuertes tensiones entre Turquía e Israel.

Los sucesivos gobiernos israelíes habían evitado hasta ahora reconocer oficialmente el genocidio armenio, en particular para preservar sus relaciones con Turquía, que en otro tiempo fue uno de los socios estratégicos más cercanos del país en la región.

“Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto (...) es a la vez un deber moral y un deber histórico”, apuntó Saar, citado en el comunicado.

Turquía, que acusa regularmente a Israel de perpetrar un genocidio en la Franja de Gaza, rechaza el uso de este término para calificar las masacres de armenios bajo el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial.

El gobierno turco respondió este domingo tachando el reconocimiento de una decisión “política” para “encubrir sus propios crímenes”.

“El gobierno israelí, que ha perseguido sistemáticamente al pueblo palestino ante los ojos del mundo entero y está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia por cargos de genocidio contra la población de Gaza, busca encubrir sus propios crímenes a través de la decisión política que ha adoptado con respecto a los acontecimientos de 1915”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

Ese genocidio armenio -una serie de matanzas en la que se estima que murieron entre 600.000 y 1,5 millones de personas- está reconocido por los gobiernos o parlamentos de numerosos países, el primero de ellos fue Uruguay en 1965. También está reconocido por potencias como Estados Unidos, Francia y Alemania y por otros países de América Latina como Argentina y Chile.

“De este modo, Israel se suma a los 32 países que han cumplido con su deber moral al reconocer la verdad histórica y rechazar los intentos de negarla”, escribió posteriormente el ministro de Exteriores israelí en la red social X.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Foto: Archivo El País

Ya el jueves por la noche, Saar había anunciado su intención de proponer el reconocimiento del genocidio armenio al Parlamento como “deber moral e histórico”. Tras su aprobación por el gabinete del Ejecutivo, la propuesta irá directamente a la Cámara.

“Debemos condenar enérgicamente cualquier negación, minimización o distorsión de la verdad histórica”, dijo. El líder de la diplomacia israelí negó que el reconocimiento se trate de una represalia hacia Turquía.

El inicio del genocidio armenio se recuerda cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio Otomano, previa a la deportación y muerte de tantos de ellos.

Turquía se niega a reconocerlo. El 15 de abril de 2015, con ocasión del centenario del genocidio, el Parlamento Europeo instó a través de una resolución a Turquía a abrir sus archivos y “asumir su pasado, reconocer el genocidio armenio y, de esta manera, allanar el camino para una verdadera reconciliación” entre ambos pueblos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha erigido en uno de los críticos más virulentos de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del grupo terrorista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en ceremonia anual en la víspera del Día del Recuerdo de Israel. Foto: AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respondido habitualmente a los ataques de Erdogan, calificándolo de “dictador antisemita que comete un genocidio contra los kurdos”.

Las relaciones entre Israel y Armenia se habían deteriorado cuando en junio de 2024 la cancillería armenia anunció el reconocimiento del Estado palestino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí reaccionó entonces con dureza, anunciando que “convocaría al embajador de Armenia para una severa reprimenda”, sin dar más precisiones.

Tras el anuncio del gobierno de Israel de que reconocía el genocio armenio, Hagop Djernazian, activista de la comunidad armenia de Jerusalén y cofundador del movimiento para la defensa y preservación del Barrio Armenio en la Ciudad Vieja, criticó en un comunicado en X lo que calificó como una decisión oportunista.

“¿Qué pasó con esa política del Ministerio de Asuntos Exteriores que saboteó activamente todo tipo de iniciativas durante años?”, se preguntó Djernazian, recordando cómo en 2020 (y años antes) el gobierno declaró que “era inapropiado que el Parlamento adoptara una postura oficial sobre el tema”.

“Tras años insistiendo en que el reconocimiento era imposible por consideraciones diplomáticas, la relación de Israel con Turquía ha cambiado radicalmente, ¿y ahora, de repente, el reconocimiento parece posible?”, añadió Djernazian, que advirtió que “el reconocimiento de cualquier crimen debe honrar la memoria de las víctimas, no servir como un instrumento conveniente de política exterior”. EFE, AFP

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, emite su voto en las elecciones parlamentarias en Ereván. Foto: AFP

Recuerdan la masacre de 1941 en Rumanía

El presidente de Israel, Isaac Herzog, participó ayer domingo en una ceremonia en recuerdo de los 13.000 judíos asesinados hace 85 años en el progromo de Iasi, ordenada por el régimen pro nazi del dictador rumano Ion Antonescu, y pidió mantener la memoria y luchar contra el antisemitismo. “Cuando el antisemitismo prolifera de nuevo en todo el mundo, tenemos el deber universal de recordar adonde puede conducir ese terrible odio y de prometer juntos: ‘nunca más” señaló el jefe del Estado de Israel en un mensaje en la red social X.

En ese mensaje, Herzog se refirió a los miles de hombres, mujeres y niños judíos que fueron masacrados en las inmediaciones de la ciudad de Iasi, en el noroeste de Rumanía, entre el 28 y 30 de junio de 1941.

“La conmemoración no puede borrar el sufrimiento de las víctimas, ni puede deshacer los crímenes, las humillaciones, las palizas o los trenes de la muerte. Sin embargo, sigue siendo una obligación moral mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida”, dijo en su discurso en Iasi, según la emisora pública TVR.

Isaac Herzog, presidente de Israel. Foto: Archivo El País

El presidente israelí será recibido hoy lunes por su homólogo rumano, Nicusor Dan, en un encuentro para profundizar las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito económico y de seguridad y defensa, y también el desarrollo de programas educativos y medidas contra el antisemitismo en Rumanía.

Herzog se dirigirá también hoy a los congresistas y senadores rumanos en una sesión conjunta en el Parlamento. La matanza comenzó el 28 de junio de 1941, con policías y soldados rumanos, milicianos fascistas y muchos ciudadanos robando y asesinando a sus vecinos judíos.

Miles de ellos fueron asesinados por las autoridades en la sede de la Policía y cientos de supervivientes de esa masacre murieron luego sofocados en los vagones de ganado en los que fueron hacinados, con las compuertas cerradas y las rendijas selladas. EFE