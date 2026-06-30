La congregación que ordenará a su propios obispos, desafía al Vaticano y agita el cisma a la Iglesia católica

La tradicionalista Fraternidad Sacerdotal San Pío X tiene la intención de ordenar a sus propios obispos mañana miércoles 1 de julio sin el consentimiento del Vaticano, un desafío que plantea el riesgo de un cisma en la Iglesia católica, según algunos expertos.

Esta comunidad fundada en 1970 en Écône (Suiza) por el obispo francés Marcel Lefebvre (1905-1991) agrupa a fieles que se rigen por una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica. Tuvo una gran repercusión mediática en 1988, tras ordenar ilícitamente a cuatro obispos, lo que provocó una excomunión inmediata.

Con 730 sacerdotes y más de 260 seminaristas declarados en la actualidad, y presencia en cerca de 80 países, la Fraternidad “está bien implantada en Francia, Suiza, Estados Unidos” y cuenta con unos 600.000 fieles, explica a la AFP Martin Dumont, secretario general del Instituto de Investigación para el Estudio de las Religiones.

Rechaza en su conjunto las evoluciones de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (en la década de 1960) defiende un modelo de sociedad tradicionalmente patriarcal y un ideal de Estado teocrático.

El papa León XIV oficia una santa misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el 12 de junio de 2026. Foto: AFP

Es influyente en ciertos círculos conservadores, pero minoritaria dentro de la Iglesia católica y sus aproximadamente 1.300 millones de fieles.

¿En qué consiste el rito anterior al Concilio Vaticano II? Este rito del siglo XVI, llamado “tridentino”, se caracteriza por el uso del latín y una liturgia muy codificada y simbólica. En las misas el sacerdote está de espaldas a los fieles, mirando hacia el altar.

También incluye oraciones recitadas en voz baja, más gestos rituales y con frecuencia el uso del velo o la mantilla para las mujeres.

El Concilio Vaticano II (1962-1965) introdujo la misa en lengua vernácula y fomentó la participación de los fieles. Para la Fraternidad San Pío X, estas reformas representan una alteración de la tradición.

Un prelado camina por la Plaza de San Pedro con la Basílica al fondo, en el Vaticano. Foto: AFP

Mañana miércoles tendrá lugar una “misa pontifical de consagraciones episcopales” en la que los organizadores esperan la asistencia de miles de fieles. La ceremonia durará varias horas y se celebrará en Ecône, en la pradera donde Marcel Lefebvre consagró a cuatro obispos hace 38 años.

Para el Vaticano, consagrar a un obispo sin el consentimiento del papa es un acto de insubordinación directa, que conlleva la excomunión automática de los obispos (tanto los consagrados como los consagrantes) y constituye un “acto cismático”.

“Es complicado, porque pone en una situación delicada al papa León, que se preocupa por no agravar las cosas, por cerrar las heridas (...) pero también se ve obligado a aplicar mano firme”, subraya Dumont.

El historiador recuerda también que la Fraternidad corre el riesgo de “aislarse de posibles intermediarios dentro de la Iglesia”, justo cuando “empezaban a trazarse puentes”.

La excomunión de 1988 fue anulada en 2009 por el papa Benedicto XVI, y su sucesor Francisco restableció a partir de 2015 la validez de las confesiones y los matrimonios celebrados por sacerdotes de la Fraternidad.

Multitud en la plaza de San Pedro en el Vaticano antes del inicio del pontificado del papa León XIV. Foto: AFP

León XIV también tendió la mano en octubre pasado a los tradicionalistas al celebrar la misa en latín en la basílica de San Pedro de Roma.

La Fraternidad dice que lo hace por “necesidad”. En la actualidad solo cuenta con dos obispos en activo, lo que limita la capacidad para garantizar su crecimiento. Afirma haber pedido al Papa autorización para llevar a cabo nuevas ordenaciones, sin obtener una respuesta.

Según Dumont existen divergencias internas entre los fieles más radicales y otros partidarios de un mayor diálogo con el Vaticano.

El Vaticano intenta evitar una ruptura. A mediados de junio, León XIV se mostró “entristecido” por esta decisión.

El papa León XIV saluda desde el papamóvil antes de la Santa Misa, en la plaza de San Pedro. Foto: AFP

Llamado a unidad

Ayer lunes, el Papa hizo un llamamiento a la unidad de la Iglesia y advirtió de que la comunión no se construye “endureciéndose en las propias posiciones”, durante una misa celebrada en la basílica de San Pedro con ocasión de la festividad de los santos Pedro y Pablo.

“La comunión, en la Iglesia, no se construye endureciéndose en las propias posiciones, sino buscando, en los corazones de todos, los puntos de encuentro en la Verdad, a cuya única luz todos se convierten en instrumentos de crecimiento para los demás”, aseguró.

Durante su homilía, León XIV utilizó la figura de san Pedro y el símbolo de sus llaves para recordar que estas no son para “derribar las puertas, sino para abrirlas y cerrarlas”, con el fin de convertir “habitaciones aisladas en una única casa acogedora”.

Francia, próxima gira de León

El papa León XIV celebrará una gran misa en los Campos Elíseos de París y una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia a finales de septiembre, anunció a AFP el arzobispo Laurent Ulrich. El Papa efectuará del 25 al 28 de septiembre la primera visita de Estado de un pontífice a Francia desde la de Benedicto XVI en 2008. Además de París, visitará Lourdes y Metz. La misa gigante, prevista el sábado 26 de septiembre en la plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos, debería atraer a 500.000 personas. Junto con la visita a España en junio, la planificada en Francia demuestra el interés del actual sumo pontífice por los grandes países europeos de tradición católica, que su predecesor, Francisco, apenas visitó para centrarse en las “periferias”. León XIV tiene previsto visitar en noviembre Argentina y Uruguay.