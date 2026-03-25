Israel toma el sur del Líbano, Francia advierte por la soberanía del país y ronda el fantasma de la guerra de 1982

El ejército israelí anunció ayer martes que tomará el control de una amplia zona de seguridad en el sur del Líbano, hasta el río Litani, a unos 30 km de la frontera. El anuncio retrotrae a los libaneses al año 1982, cuando en el contexto de la guerra civil, Israel controló toda esa zona para repeler a grupos armados palestinos.

El ejército hebreo mantuvo aquí una zona tampón de entre 10 y 20 km de profundidad hasta su retirada completa en el año 2000.

El anuncio de que Israel controlará el sur del Líbano lo hizo el ministro de Defensa, Israel Katz, en un vídeo difundido por su oficina.

“Los cientos de miles de residentes del sur de Líbano que fueron evacuados hacia el norte no volverán al sur del Litani mientras no esté garantizada la seguridad de los habitantes del norte” de Israel, añadió Katz.

Una bicicleta infantil estacionada en el lugar donde un ataque aéreo israelí en el sureste de Beirut. Foto: AFP

El ministro de Defensa israelí anunció que los cinco puentes utilizados por la organización terrorista Hezbolá sobre el río Litani han sido detonados

La zona de seguridad del Líbano mencionada por Katz cubre entre la Línea Azul (la divisoria de facto entre ambos países) y el río Litani.

La ONU establece que todo este área ha de ser una zona desmilitarizada, salvo para la FINUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano) y el Ejército libanés.

Francia, que reivindica un papel diplomático activo en Líbano, reaccionó pidiendo a Israel que “se abstenga” de cumplir con el anuncio de tomar la zona al sur del río Litani, pues tendría “consecuencias humanitarias de calado que agravarían la situación ya de por sí dramática del país”, dijo el canciller Jean-Noël Barrot.

Para el ministro de Exteriores francés, el Líbano “debe salir de esta crisis con su soberanía e integridad respetadas, y con el monopolio de la fuerza militar para casos legítimos”.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conminó ayer a su homólogo israelí, Isaac Herzog, a aprovechar “la reanudación de las discusiones directas entre Israel y el Líbano”, al tiempo que pidió “no olvidar Gaza”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: AFP

“Le he expresado al presidente Herzog mi convicción de que la reanudación de las discusiones directas entre Israel y el Líbano es una oportunidad que debe ser aprovechada. Francia se moviliza en este sentido”, declaró Macron, en su cuenta X, tras entrevistarse por teléfono con Herzog.

El presidente francés destacó “la urgencia de prevenir una nueva escalada del conflicto en el Líbano, cuya estabilidad e integridad territorial deben ser preservadas”, y tildó de “gran error” los ataques del grupo chií libanés Hezbolá contra territorio israelí.

“Le he asegurado la plena solidaridad de Francia con el pueblo israelí ante los ataques diarios de Irán y de Hizbulá de los que es blanco. Estos ataques deben cesar de inmediato”, ahondó el mandatario.

Macron también pidió que la actual crisis regional no haga “olvidar la situación en Gaza, donde la situación humanitaria es catastrófica, ni en Cisjordania, donde se debe poner fin a la impunidad de quienes cometen actos de violencia inaceptables contra los civiles palestinos”.

La entrevista entre el presidente francés y su homólogo israelí se produce tras el anuncio del ministro de Defensa de Israel de que controlarán los puentes sobre el río Litani y el área sur del Líbano.

Desde que Hezbolá, patrocinado por Irán, metió a Líbano en la guerra regional, Israel ha efectuado cientos de ataques en el país vecino contra instalaciones del grupo terroristas.

“La batalla contra Hezbolá (...) no ha hecho más que comenzar”, advirtió el lunes la portavoz en árabe del ejército israelí, Ella Waweya.

Hezbolá entró en la guerra el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido dos días antes, en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

La organización terrorista dijo estar oponiendo resistencia al avance de las fuerzas israelíes en localidades fronterizas, y reivindicó unos ataques contra soldados en el pueblo de Al Qauzah, y contra el norte de Israel. AFP, EFE

Un cartel del exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, cuelga en el lugar de un ataque aéreo israelí de Beirut. Foto: AFP

Líbano expulsa al embajador de Irán

El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció ayer martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país. El mensaje, publicado en X, precisó que Sheybani ha sido declarado persona non grata. El Ministerio añadió que ha convocado a consultas a su embajador en Irán, Ahmad Soweidan, debido a lo que el Estado libanés califica como una violación por parte de Irán “de las normas diplomáticas y los principios establecidos de interacción entre ambos países”. El ministro libanés de Asuntos Exteriores, Yusef Rayi, precisó igualmente en X que se citó al encargado de Negocios iraní en el Líbano para informarle de la expulsión de Sheybani.

Irán es el principal apoyo del grupo terrorista libanés Hezbolá. El presidente libanés, Joseph Aoun, mantuvo el lunes sendos encuentros con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, para abordar los últimos desarrollos del conflicto con Israel en medio de los esfuerzos diplomáticos para frenarlo.