Israel: oposición a Netanyahu busca evitar nuevas elecciones y apura la formación de un gobierno

El bloque opositor israelí liderado por el centrista Gadi Eisenkot se propone formar rápidamente gobierno, bloqueando la posibilidad de que continúe en el poder el primer ministro Benjamin Netanyahu. De todos modos, el bloque de Eisenkot no se pone de acuerdo si incluir a los partidos árabes en esa coalición.

En su primera reunión desde las elecciones de hace una semana, en las que ninguna coalición obtuvo una mayoría, los cinco líderes de los partidos opositores hablaron de estrategia política en un hotel en Herzliya, al norte de Tel Aviv, donde vive Eisenkot.

En una declaración conjunta afirman que su objetivo es formar un gobierno “tan rápido como sea posible y evitar que Israel se vea arrastrado a otras elecciones”.

Se mantuvieron firmes sobre cuatro criterios establecidos por Eisenkot. Destacan dos: cualquier partido en el gobierno debe reconocer a Israel como un Estado judío y condenar a Hamás como grupo terrorista. Estas condiciones podrían excluir a algunos diputados árabes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de que se anunciaran las primeras encuestas, en Jerusalén. Foto: AFP

Los partidos árabes obtuvieron la semana pasada 19 de los 120 escaños del Parlamento. El bloque de Eisenkot ganó 48 escaños y el de Netanyahu, 53, de los cuales 27 pertenecen a su partido Likud.

A pesar de sus puntos de vista divergentes sobre varios temas, incluida la función de los diputados árabes, todos los líderes del bloque de oposición apoyan a Eisenkot para formar el próximo gobierno.

“Tenemos dos objetivos: formar un Gobierno de emergencia nacional y avanzar en medidas en la Knéset (Parlamento), incluida la elección de un nuevo presidente, la aprobación de leyes importantes y la derogación de aquellas que amenazan nuestra democracia”, afirmó Eisenkot en un comunicado difundido por sus portavoces.

“No tenemos tiempo; debemos actuar con gran urgencia”, declaró por su parte Naftali Bennett, un ex primer ministro de derecha cuyo partido quedó en tercer lugar.

Las encuestas antes de las elecciones muestran que los partidarios de la oposición judía están divididos sobre la inclusión de partidos árabes en el gobierno. Los israelíes de derecha se oponen a ello.

Los árabeisraelíes son descendientes de palestinos que permanecieron tras la creación de Israel en 1948 y representan alrededor del 20% de la población. El único dirigente de la oposición que apoya una alianza con partidos árabes es Yair Golan, líder del partido de izquierda Los Demócratas. Golan se reunió con líderes árabeisraelíes antes de acudir a la reunión de este martes con el bloque de oposición.

Un judío ultraortodoxo deposita su voto en un colegio electoral en Bnei Brak, durante las elecciones legislativas de Israel. Foto: AFP

Avigdor Liberman, un miembro de derecha del bloque de Eisenkot, rechaza incluir a partidos árabes, pero tampoco quiere nuevos comicios.

Durante la campaña electoral, Netanyahu presentó a los partidos árabes como poco fiables. El lunes, pidió formar un “gobierno nacional amplio” bajo su liderazgo, sin los partidos árabes.

Ningún líder de la oposición se ha mostrado en favor de un gobierno de unidad con Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en Israel. Netanyahu descarta una coalición con listas de mayoría árabe. Alega que estos partidos “apoyan el terrorismo y niegan la existencia del Estado judío”.

Los líderes de los partidos árabeisraelíes han condenado unánimemente el ataque del 7 de octubre de 2023 pero no han calificado a Hamás como grupo terrorista. Y aunque el líder del partido Raam ha reconocido a Israel como un “Estado judío”, otros líderes son reticentes a hacerlo.

El presidente israelí, Isaac Herzog, iniciará hoy miércoles formalmente las consultas con los partidos políticas para escuchar sus recomendaciones sobre quién debe recibir el mandato de formar Gobierno.

Una vez designado el candidato, este dispondrá de 28 días para negociar una coalición de Gobierno, con posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

El anuncio de Donald Trump que sorprendió a políticos israelíes

El jefe de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, estimó ayer martes que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el fin de la ayuda para la seguridad de Israel muestra que Benjamin Netanyahu “debe ser reemplazado”.

“El hecho de que el aparato defensivo israelí se entere de este cambio en nuestras relaciones estratégicas a través de los medios, al mismo tiempo que la opinión pública israelí, muestra lo peligrosa que es la conducta de Benjamin Netanyahu. Ya no se puede confiar en él y debe ser reemplazado”, declaró.

Trump dijo ayer que a fin de año cortará la asistencia en materia de seguridad de 10 años con Israel, que preveía el envío anual de 3.800 millones de dólares a su aliado hasta 2028. AFP, EFE

Cómo quedó el reparto de bancas en el Parlamento

Los datos publicados por la Comisión Electoral Central (CEC) de Israel de las elecciones de hace una semana, confirma la victoria del Likud, el partido de Netanyahu, con 27 escaños, y su coalición obtuvo 53 asientos. En segundo lugar quedó el partido opositor Yashar! de Eisenkot, con 21 escaños.

El bloque opositor quedó así con 48 escaños y necesitaría del apoyo de las listas árabes -que sumaron 19 diputados en el mejor resultado de su historia- para superar el umbral de 61 parlamentarios necesarios para gobernar. Sin embargo, la mayor parte del bloque opositor, aseguró en campaña que no pactaría con listas árabes.