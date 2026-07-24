Intensifican ecruce de amenazas en Medio Oriente y ONU dice que la situación "está fuera de control"

Irán y Estados Unidos prometieron ayer jueves intensificar sus ataques, después de que los hutíes de Yemen, aliados del régimen iraní, abrieran otro frente con su ofensiva contra buques sauditas en el mar Rojo y los precios del petróleo llegase a de nuevo a sobrepasar los 100 dólares.

La guerra se extendió al mar Rojo esta semana después de que los hutíes de Yemen declararan un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita y después afirmaran que atacaron dos petroleros sauditas.

El barril de Brent trepó por encima de los 100 dólares durante la jornada por los temores sobre el tránsito de petróleo por el mar Rojo, una vía alternativa para evitar el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump amenazó con un “gran castigo militar” a Irán y a los hutíes de Yemen si lanzan nuevos ataques.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde la Casa Blanca en Washington D. C. Foto: AFP

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región en un caos por el control del vital estrecho de Ormuz.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó en el Consejo de Seguridad que la situación en Oriente Medio “está fuera de control”. “Una crisis alimenta a otra. Una escalada desencadena la siguiente”, declaró.

Jordania y Kuwait aseguraron haber interceptado proyectiles, mientras que Irán anunció haber alcanzado objetivos militares estadounidenses en ambos países. AFP