Insólita promesa electoral en Paraguay: candidato anunció 24 horas de moteles gratis si gana por 10.000 votos

Una insólita promesa electoral tuvo lugar en las últimas horas en Paraguay. Horacio Fernández, candidato a intendente de Itagúa (localidad ubicada de 30 kilómetros de Asunción) prometió el pasado sábado abrir por 24 horas los moteles pertenecientes a su familia en caso ganar la contienda electoral por más de 10.000 votos. Fernández integra el Partido Colorado de Paraguay, una colectividad de casi 140 años de historia.

Este anuncio se da en el marco de las elecciones municipales de Paraguay que tendrán lugar el próximo domingo 4 de octubre. En esta oportunidad, serán elegidos tanto intendentes como miembros de las juntas municipales de más de 250 intendencias del país. Los dirigentes electos asumirán sus cargos el 3 de noviembre.

"Si el 4 de octubre ganamos por más de 10.000 votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y con mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles de Pasión Clasp, para que el pueblo itaugüeño vaya a festejar como corresponde", prometió Fernández en un acto electoral.

Acto de Horacio Fernández. Foto: Facebook Horacio Fernández.

🇵🇾 Insólito anuncio de campaña en Paraguay: el candidato a intendente de Itauguá, Horacio Fernández, prometió liberar durante 24 horas cuatro moteles de su familia si gana las elecciones por más de 10 mil votos. pic.twitter.com/6OV1onvfRW — LN+ (@lanacionmas) September 15, 2026

El dirigente paraguayo -que ya había sido intendente de Itaguá- fue un paso más allá, ya que en caso de ganar por 15.000 votos de diferencia, prometió que los moteles pertenecientes a su familia estarán abiertos por 48 horas.

La explicación del dirigente

Fernández, brindó una entrevista al medio argentino Infobae Al Mediodía en la que reveló que cuando fue electo en primera instancia 2021 ya había realizado en ese entonces una promesa similiar.

Fernández integra el Partido Colorado de Paraguay. Foto: Facebook Horacio Fernández.

"Probablemente es una promesa un poco jocosa, creo que se entendió bastante bien que es una especie de premio al equipo de trabajo", subrayó Fernández.

Reveló que por los números de encuestas que manejan, pueden lograr alcanzar la diferencia de 7.000 o 8.000 votos. "Ya los 10.000 es una cuestión más motivacional del momento", confesó.

Por otro lado, Fernández dijo que en Paraguay "se usan bastante los moteles".

"Acá en la ciudad se sabe que mi familia se dedica al rubro de moteles, tengo cuatro en la ciudad, y otros dos más en otro lugar, pero no es una cuestión inmoral hablar de eso acá porque se sabe",acotó.