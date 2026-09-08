Paraguay presentó en ADM sus oportunidades de inversión y una agenda para fortalecer los vínculos con Uruguay

El encuentro, realizado en el Ballroom del Radisson Montevideo, reunió a autoridades nacionales, empresarios uruguayos y una delegación empresarial paraguaya integrada por representantes de distintos sectores, en una instancia orientada a profundizar el conocimiento y las oportunidades de cooperación, inversión y negocios entre ambos países.

La mesa de cabecera estuvo integrada por el presidente de ADM, Dr. Jorge Abuchalja; el ministro de Industria y Comercio de Paraguay y disertante invitado, Marco Riquelme; la presidenta del Club de Ejecutivos del Paraguay, Laura Ramos; el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Eduardo Gustale; el vicepresidente de ADM, Cr. Roberto Brezzo; y el líder del Hub de Inversiones y Negocios Internacionales del Club de Ejecutivos del Paraguay, Matias Ordeix.

Durante su exposición, Riquelme presentó una visión de Paraguay enfocada en el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de condiciones para el desarrollo empresarial, destacando las oportunidades existentes para profundizar la relación económica y comercial con Uruguay.

Bajo el concepto de “mentalidad ganadora”, que dio marco a su presentación, el Ministro puso énfasis en valores como la confianza, el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo como elementos fundamentales para alcanzar objetivos y construir una visión de desarrollo.

Riquelme repasó diferentes indicadores de la economía paraguaya y destacó las condiciones que, a su entender, fortalecen la competitividad del país, entre ellas su estabilidad macroeconómica, estructura tributaria, disponibilidad de energía, población joven y ubicación estratégica en la región.

En ese marco, presentó las oportunidades que ofrece Paraguay a los inversores y las herramientas disponibles para facilitar la instalación y expansión de empresas, haciendo referencia a los regímenes de incentivos vigentes y a las posibilidades que ofrecen distintos sectores productivos.

Uno de los ejes centrales de la intervención estuvo puesto en la complementariedad entre Uruguay y Paraguay y en las posibilidades de avanzar hacia una relación económica y empresarial más estrecha.

El Ministro destacó la importancia de generar vínculos entre los empresarios de ambos países y planteó oportunidades en áreas como energía, producción forestal, industria, logística, comercio e inversiones.

La presentación también abordó la posición estratégica de Paraguay como plataforma para acceder a otros mercados y las posibilidades derivadas de su relación con Taiwán, así como el potencial que representan los mecanismos de promoción de inversiones y exportaciones.

En este contexto, Riquelme señaló la relevancia de continuar mejorando la conectividad regional y reducir los costos logísticos para aumentar la competitividad.

La Hidrovía Paraguay–Paraná ocupó un lugar destacado dentro de este análisis, por su importancia para el comercio exterior paraguayo y la integración regional. Asimismo, se refirió al desarrollo del Corredor Bioceánico y a las nuevas posibilidades de conexión que pueden surgir para acercar la producción a los puertos y mercados internacionales.

Dentro de esa mirada de integración, el Ministro planteó también la posibilidad de avanzar en alternativas que permitan una mayor conexión de Paraguay con Uruguay y sus infraestructuras logísticas, como parte de una estrategia de diversificación de las vías de salida para la producción paraguaya.

Una visión de largo plazo

A lo largo de su presentación, Riquelme transmitió una visión orientada a transformar las ventajas actuales de Paraguay en una plataforma para un crecimiento sostenido, con mayor inversión, industrialización y generación de empleo.

En ese sentido, presentó los lineamientos del Plan Paraguay 2X, una estrategia que busca duplicar la economía paraguaya mediante el impulso de sectores estratégicos y una mayor integración productiva en la región.

El Ministro remarcó asimismo la importancia del sector privado para alcanzar esos objetivos y convocó a los empresarios uruguayos a conocer las oportunidades que ofrece Paraguay, explorar complementariedades y construir proyectos conjuntos.

La presencia de una delegación empresarial paraguaya en Montevideo reforzó precisamente ese propósito: generar contactos directos con empresarios uruguayos y abrir espacios para futuras inversiones, alianzas y negocios entre ambos países.

Un vínculo que abre nuevas posibilidades

El encuentro dejó planteada una agenda con oportunidades concretas para seguir acercando a Uruguay y Paraguay. Inversión, logística, energía, producción y comercio aparecen como áreas con potencial para generar nuevas complementariedades y proyectos conjuntos.

La presencia de empresarios paraguayos permitió, además, trasladar ese intercambio del ámbito institucional al empresarial, generando contactos y conversaciones que pueden convertirse en nuevas alianzas y oportunidades de negocios.

Como parte de esta agenda, ADM y el Club de Ejecutivos del Paraguay firmaron un convenio marco de cooperación institucional y empresarial, estableciendo un nuevo espacio para promover iniciativas de interés común y fortalecer el vínculo entre las comunidades empresariales de ambos países.

Más que un encuentro para conocer las oportunidades que ofrece Paraguay, el Almuerzo de Trabajo fue una instancia para conectar personas, empresas e intereses y comenzar a transformar esas oportunidades en posibles proyectos compartidos.