Uruguay volvió a perder ante Paraguay y Diego Forlán aún no pudo festejar como director técnico de la Sub 20

Tras haber tenido su primera prueba internacional, la selección uruguaya Sub 20 de Diego Forlán volvió a sucumbir ante su par de Paraguay, ya que fue por 3-2 en el Complejo Celeste.

De esta manera, cierra la semana el equipo dirigido por Forlán junto a Diego Pérez y Santiago Espasandín con dos derrotas frente al elenco que dirige técnicamente Antolín Alcaraz, ambos en el Complejo Celeste.

Este martes Cachavacha contó con su primer partido amistoso internacional en el banco de los suplentes de la Celeste juvenil y la victoria se la adjudicó la visita por 2-0. El elenco guaraní se adelantó en el minuto 15 por un tanto en contra y Junior Gamarra sentenció la victoria para los dirigidos por Antolín Alcaraz cuando iban tan solo 28 minutos.

Facundo Aristegui en el amistoso entre Uruguay y Paraguay Sub 20. Foto: @Uruguay.

Si bien Forlán se hará cargo de los amistosos que le restan en el año a la selección uruguaya mayor, hasta el momento los confirmados son ante Japón el 24 de setiembre y contra Corea del Sur el 28 de ese mes, su gran objetivo está puesto en el Campeonato Sudamericano Sub 20.

Todavía no se sabe el lugar donde se llevará a cabo ese certamen que tiene como gran objetivo conseguir un pasaje a la próxima Copa del Mundo de esa categoría, que será en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

La lista de convocados de Diego Forlán

Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya Sub 20. Foto: AUF

Para estos partidos ante Paraguay, Cachavacha dio a conocer la nómina que cuenta con varios nombres conocidos, pero también con ausencias relevantes como algunos de los futbolistas de Defensor Sporting como Alan Torterolo, Lautaro Navarro o Mateo Caballero teniendo en cuenta que el violeta juega Copa AUF Uruguay el próximo martes ante Rentistas.

Los que sí dicen presente son Nahuel "Magia" López —cedido en Progreso desde Nacional y seguido desde cerca por el Bolso ante la chance de retornar—, Facundo Aristegui de muy buen presente en Boston River, el destacado carrilero de Racing Yuri Oyarzo, el lateral de Danubio Facundo Balatti o el volante de Peñarol Julio Daguer que debutó en la mayor disputando unos instantes en un amistoso ante Republica Dominicana. A su vez, dice presente Facundo Abreu, hijo del Loco, que puede jugar tanto de zaguero como de volante.

Arqueros: Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol) y Lucas Quimbo (Juventud de Las Piedras)

Defensas: Facundo Balatti (Danubio), Valentino Wurth (MC Torque), Benjamín García (MC Torque), Facundo Abreu (Albion), Rodrigo Alvez (Peñarol), Nahuel Pérez (Nacional), Yuri Oyarzo (Racing), Thomas Sorensen (Albion) y Cristofer Marques (Wanderers).

Volantes: Ezequiel Amaro (Paysandú FC), Tomás Shaw (MC Torque), Julio Daguer (Peñarol), Mateo Soria (Nacional), Mauro Martínez (Nacional), Tiago Martinelli (Peñarol), Facundo Martínez (MC Torque), Facundo Aristegui (Boston River) y Agustín Lóepz (Wanderers).

Atacantes: Estevan Pereyra (Peñarol), Emiliano Domínguez (Liverpool), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín Fernández (Boston River) y Nahuel López (Progreso).