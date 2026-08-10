Estados Unidos y Paraguay firmaron un acuerdo en materia de nuclear civil, uranio y tierras raras

Estados Unidos y Paraguay reforzaron su alianza con la firma de un memorando de entendimiento en materia nuclear civil que permitirá al país suramericano hacer un catastro de uranio y tierras raras, al tiempo que allana el camino al posible uso de pequeños reactores para complementar su sistema eléctrico, que actualmente se alimenta de la generación hídrica.

El acuerdo, rubricado en Washington por el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tiene como objetivo “fortalecer las capacidades del Paraguay en este ámbito con el apoyo de los Estados Unidos”, informó Paraguay en un comunicado.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, dijo que el pacto, inicialmente, tiene como objetivo la exploración y registro de las posibles reservas de uranio del país. “Es explorar, se habla de exploración”, apuntó Alliana. Recientemente, la empresa estadounidense Uranium Energy Corp invirtió en Paraguay cerca de un millón de dólares para la exploración de titanio y busca proyectos con el uranio.

Paraguay indicó que las partes se comprometieron “con el uso pacífico de la energía nuclear”, y reconocieron “el papel de la misma en la satisfacción de las necesidades energéticas de ambos países”.

EFE