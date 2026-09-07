Canciller de Paraguay viajó a Bruselas por el tema de las cuotas desde el Mercosur; Lubetkin había señalado diferencias

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, viajó a Bruselas donde mantendrá reuniones con autoridades de la Unión Europea (UE) relacionadas con la distribución de las cuotas de exportación desde el Mercosur, informó ayer domingo la Cancillería en Asunción.

En un comunicado, la Cancillería refirió que Ramírez, quien ya se encuentra en la capital belga, mantendrá una serie de reuniones a partir de hoy lunes.

Los países miembros del Mercosur mantienen diferencias sobre la distribución de las cuotas de exportación a la UE, en el marco del acuerdo de libre comercio firmado entre ambos bloques, que entró en vigor el 1 de mayo pasado.

Tras una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, indicó el pasado miércoles que “hay una cercanía de posiciones entre Brasil, Argentina y Uruguay”, pero persiste una “diferencia importante” con Paraguay, que defiende una distribución equitativa del 25% de las cuotas entre los miembros del bloque suramericano.

Sin un acuerdo entre los socios, los cancilleres acordaron entonces volver a reunirse en Uruguay dentro de 45 a 60 días para avanzar en el tema.

En julio pasado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió a sus socios del Mercosur mayor flexibilidad para permitir una “participación equitativa” en las cuotas de exportación hacia la UE.

Peña dijo entonces que “cada contenedor que sale del Paraguay (que no tiene salida al mar) carga con cientos de kilómetros y un sobrecosto que ningún otro país paga”, una “asimetría” que, afirmó, debería ser reconocida en el reparto de los cupos de exportación.

Por otro lado, la Cancillería paraguaya informó en la jornada de ayer que Ramírez viajará este miércoles a París, donde mantendrá encuentros con el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann.

En octubre de 2025, la OCDE anunció que evaluará las políticas públicas de Paraguay durante un proceso que requiere hasta tres años de duración para considerar su solicitud de convertirse en miembro pleno de su organización.

EFE