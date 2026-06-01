Gustavo Petro no reconoce los resultados en Colombia tras unas elecciones con ventaja de la derecha

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este domingo 31 de mayo los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la que su candidato izquierdista quedó en segundo lugar, al contrario de lo que indicaban la mayoría de las encuestas.

El abogado derechista Abelardo de la Espriella se impuso por un corto margen (43,7 %) sobre el senador oficialista Iván Cepeda (40,9 %) y definirán al próximo presidente en un balotaje el 21 de junio.

El mensaje de Gustavo Petro sobre las elecciones en Colombia

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública, como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.

"Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras", es decir los resultados oficiales, añadió.

Petro hizo alusión a supuestas inconsistencias del software electoral respecto del censo electoral, sobre las cuales no dio detalles.

Qué es el preconteo en Colombia

El llamado "preconteo" en Colombia es el primer recuento de votos hecho por los órganos electorales, y tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre los resultados. Estos se tornan oficiales una vez confirmados mediante el escrutinio, que suele coincidir con el conteo preliminar.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia. Foto: AFP fotos

Sin posibilidad de reelección, Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un precandidato presidencial.

Quién llega con ventaja al balotaje de Colombia

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella, el más votado el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, aventajó en 673.138 votos, equivalentes a 2,84 puntos porcentuales, al izquierdista Iván Cepeda, con quien disputará la segunda vuelta el 21 de junio, según el conteo preliminar de la totalidad de las mesas.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.361.499 votos, y Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, recibió 9.688.361 sufragios, indicó este lunes la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, con el 100 % de las mesas informadas.

Iván Cepeda, candidato presidencial colombiano del partido gobernante de izquierda. Foto: AFP fotos.

El tercer puesto fue de Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, con 1.639.685 votos (6,92 %), seguida por los candidatos de centro Sergio Fajardo, con 1.009.073 votos (4,26 %), y Claudia López, con 255.517 papeletas (0,95 %).

El voto en blanco tuvo 406.970 papeletas (1,71 %) en estas elecciones que tuvieron una participación del 57,88 %, récord para una primera vuelta desde que este sistema se introdujo con la Constitución de 1991.

El resultado contradice las proyecciones de todas las encuestas, que daban a Cepeda en primer lugar y a De la Espriella en segundo, y en ambos casos supera los 8,5 millones de votos que Petro obtuvo en la primera vuelta presidencial de 2022.

En vista de que ningún candidato obtuvo la mitad más uno de los votos válidos, De la Espriella y Cepeda disputarán la Presidencia en segunda vuelta dentro de tres semanas, para la cual ya comenzaron a buscar nuevos apoyos.

Con información de AFP y EFE