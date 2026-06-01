Macri se perfila como candidato para competir contra Milei y su equipo ya enfocado en las elecciones de 2027

El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) se perfila como candidato en las elecciones argentinas de 2027 para competir contra el actual mandatario argentino, Javier Milei, a pesar de que las encuestas no lo favorecen y varios integrantes de su partido (PRO) migraron hacia las filas del oficialismo.

Macri organizó el pasado jueves un encuentro de legisladores del PRO (partido fundado por él) en Buenos Aires, en el que no reconoció explícitamente que será candidato. Sin embargo, sus allegados no lo descartan y reconocen que ya trabajan para que sea una realidad.

Laura Alonso, legisladora del PRO en la ciudad de Buenos Aires y muy cercana al exmandatario, dijo que “el PRO va a tener un candidato presidencial y Macri podría serlo, porque es el mejor de todo lo que el partido tiene para ofrecer a la Argentina”. Según Alonso, quien fue titular de la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Macri, “se activó la ‘Macri-señal’ en todo el país y el PRO se está movilizando con vistas a 2027”.

Una encuesta reciente de Atlas Intel y Bloomberg preguntó a más de 4.000 personas sobre los principales líderes políticos de Argentina y arrojó que Macri tiene un 69% de imagen negativa y apenas 22% de positiva. Ese mismo sondeo otorga a Javier Milei un 61% de imagen negativa y 38% positiva, mientras que a la expresidenta peronista Cristina Fernández (2007-2015) -condenada por corrupción y en prisión domiciliaria- un 55% negativa y 39% positiva.

Para ser candidato, Macri debe recomponer su liderazgo porque fue desafiado a partir del ascenso de Milei al poder, ya que la entonces candidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich, se integró al Gobierno de Macri, primero como ministra de Seguridad Nacional y después como líder de La Libertad Avanza (LLA, el partido oficialista) en el Senado.

Bullrich no fue la única que tomó ese camino, ya que el PRO ha perdido a numerosos diputados y senadores que se mudaron al bloque mileísta.

El director de la empresa de consultoría política CB, Cristian Buttié, propone leer la competitividad electoral de Macri en el contexto de una polarización respecto de Milei.

“Depende de lo que se defina competitivo. Si competitivo es ganar las elecciones, lo veo difícil. Si competitivo es sacar un porcentaje que limite las posibilidades a Milei para ganar en primera vuelta, sí, eso es mucho más factible”, dijo.

Magnate

En otro orden de temas, siempre en Argentina, el magnate tecnológico germano-estadounidense Peter Thiel está echando “nuevas raíces” en Argentina, donde ha comprado propiedades y trasladado a su familia, por su preocupación con el rumbo político de Estados Unidos, según reportó The New York Times.

Thiel, de 58 años, cofundador de PayPal y Palantir y conocido donante republicano, recientemente se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, compró una mansión en Buenos Aires y organizó un evento social allí, dijeron al diario funcionarios y personas cercanas al empresario.

“Sus nuevas raíces en Argentina están parcialmente motivadas por su preocupación con el rumbo de EE.UU., dijeron fuentes conocedoras de sus ideas, particularmente de California, donde una iniciativa en las elecciones de noviembre puede llevar a un importante impuesto a los multimillonarios”, indica la nota.

Thiel ha reubicado temporalmente a su familia en Argentina, ha matriculado a sus hijos en una escuela local y también ha comprado un terreno en Uruguay, agrega el diario.

EFE