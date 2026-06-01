Delegados del régimen venezolano se reunieron con el FMI para estudiar mecanismos para recuperar sus recursos

Una delegación oficial venezolana se reunió el fin de semana en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para evaluar mecanismos de asistencia técnica y de recuperación de fondos del país en el exterior, informó el Banco Central de Venezuela (BCV). El organismo emisor aseguró que fue un encuentro “productivo” durante el que conversaron sobre los “próximos pasos” en la agenda con la organización financiera, que reanudó sus relaciones con Caracas el pasado abril tras haberlas suspendido en 2019 y pocos días después de que EE.UU. levantara las sanciones al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al BCV. Sin embargo, el Banco Central no dio detalles sobre cuáles serían esos próximos pasos.

Según un comunicado oficial, el equipo venezolano señaló que su país ha iniciado una “nueva etapa de estabilidad, crecimiento y apertura” y expresó el “firme compromiso” del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con “fortalecer las capacidades productivas de la nación y generar mayores oportunidades”. El encuentro forma parte de las acciones del Ejecutivo para “restablecer los vínculos con los organismos multilaterales, luego de más de una década de sanciones y bloqueo financiero que buscan asfixiar la economía venezolana”, afirmó el BCV.

La embajada venezolana en EE.UU. aseguró en Instagram que se evaluaron mecanismos de cooperación para “fortalecer la estabilidad macroeconómica y continuar impulsando el desarrollo” de Venezuela.

El pasado 14 de mayo, el FMI aseveró que los contactos prosiguen de manera “periódica” desde abril con representantes del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela y que se están centrando en el intercambio de datos macroeconómicos del país caribeño a los que no tiene acceso desde hace más de dos décadas. También se están viendo mecanismos para redefinir la deuda.

EFE