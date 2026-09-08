Guerra de Ucrania: el “progreso sustancial” que se logró según EE.UU. y la posibilidad de un diálogo trilateral

Uno de los negociadores estadounidenses para el fin de la guerra en Ucrania elogió ayer lunes las conversaciones realizadas el fin de semana en Moscú y Kiev y sugirió que podrían dar lugar a nuevas negociaciones de paz trilaterales.

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el domingo en Kiev con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y le informaron sobre el encuentro que mantuvieron un día antes con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Además, Kushner y Witkoff también se reunieron con delegados de Alemania, Francia y el Reino Unido en la capital ucraniana. “Se logró un progreso sustancial, incluida la disposición para programar nuevas conversaciones trilaterales”, escribió en X Witkoff. La del fin de semana fue la primera visita de los dos enviados a Kiev en el marco de este conflicto que comenzó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP el domingo que los dos enviados habían presentado propuestas nuevas y “más eficaces” para poner fin a la guerra, pero el presidente de Ucrania advirtió que era probable que los combates se prolongaran durante el invierno boreal.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe al enviado de EE.UU. Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Foto: AFP

Ayer, el Kremlin no descartó conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania destinadas a poner fin al conflicto. “Tampoco descartamos la reanudación del formato tripartito, pero aún es demasiado pronto para hablar del lugar y de las fechas concretas”, declaró a periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El vocero apuntó que “todo intento (...) supone un paso hacia la paz”, y agradeció a los negociadores estadounidenses.

De su lado, Zelenski afirmó en una publicación en Facebook que sostuvo una reunión con su equipo de negociadores. “Estamos coordinando nuestros próximos pasos. Estamos preparando las próximas reuniones y comunicaciones”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (izq.), recibe al enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, en Kiev Foto: AFP

Guerra estancada

Los negociadores de Moscú y Kiev se reunieron por última vez en febrero en Ginebra para unas conversaciones organizadas por Estados Unidos, pero no alcanzaron un acuerdo sobre cuestiones territoriales.

En las negociaciones anteriores, Moscú y Kiev se habían mantenido en líneas generales en sus respectivas posiciones, y las conversaciones se habían estancado especialmente en la cuestión de los territorios ucranianos cuya anexión reivindica Rusia.

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington han perdido fuerza en los últimos meses, ya que el gobierno de Trump ha desviado su atención hacia la guerra con Irán.

La invasión de Ucrania ha causado la muerte de al menos 15.000 civiles, según las Naciones Unidas, aunque el organismo señala que la cifra real probablemente sea considerablemente mayor. El balance de víctimas incluyendo militares asciende a cientos de miles de personas.

Una mujer se encuentra en una calle con decoraciones del Día de la Victoria y la Plaza Roja al fondo, en Moscú. Foto: AFP

La guerra ha desplazado a millones, devastado la economía de Ucrania, sometido al ejército ruso a una presión enorme y ha ampliado la guerra con drones.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó ayer su preocupación por los informes sobre drones totalmente autónomos que están matando personas en Ucrania, y pidió una prohibición urgente de las armas que pueden matar sin intervención humana.

En medio de constantes ataques sobre Kiev, Ucrania también ha intensificado en los últimos meses sus represalias contra Rusia, en parte para intentar presionar a Moscú a que se siente a la mesa de negociaciones.

Las conversaciones siguen estancadas, en buena medida por el futuro de la región oriental ucraniana del Donbás, que Rusia no controla completamente pero ha exigido retener como condición de cualquier acuerdo de paz.

El humo se eleva sobre la ciudad tras un ataque aéreo ruso contra Kiev el 2 de julio de 2026. ROMAN PILIPEY/AFP fotos

Francia valora participación

El Elíseo valoró ayer la participación, a invitación de Washington y de Kiev, de representantes de Francia, Reino Unido y Alemania en las discusiones que los emisarios de Donald Trump mantuvieron con Volodimir Zelenski. Fuentes de la presidencia francesa destacaron el significado de que en el encuentro con Zelenski en Kiev de los emisarios de EE.UU. se abriera la puerta a los consejeros diplomáticos del presidente francés, Emmanuel Macron; del canciller alemán, Friedrich Merz; y del primer ministro británico, Andy Burnham, un trío de países conocido como P3.

Las fuentes destacaron que de esta forma los europeos no sólo estuvieron “asociados a la conversación”, sino que confían en seguir estándolo de nuevo en el futuro. El Elíseo insiste en que la gira pone en evidencia que EE.UU. vuelve a implicarse en el conflicto, y que Rusia quiere reanudar conversaciones y acepta que se haga sobre bases nuevas, aunque constató que por el momento Putin sigue planteando “exigencias inaceptables”.