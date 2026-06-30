Trump, una victoria y una derrota en la Corte: el poder que se fortalece y la medida que no va a poder tomar

La Corte Suprema de Estado Unidos falló ayer lunes a favor de que el presidente Donald Trump pueda destituir a funcionarios de las agencias gubernamentales pero eximió, en un segundo dictamen, a la Reserva Federal (Fed). La decisión modifica la jurisprudencia y refuerza el poder del mandatario para despedir a responsables de agencias independientes.

El alto tribunal permitió la destitución de Rebecca Slaughter, una funcionaria de la Comisión Federal de Comercio, cesada por Trump al no estar alineada con las prioridades de su Administración; al tiempo que permitió la permanencia de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, hasta completar un litigio pendiente en tribunales, al determinar la “independencia” del banco central.

“La radical decisión de hoy destruye la independencia de agencias federales cruciales y debilita su capacidad para proteger la salud, la seguridad y el bienestar económico de los estadounidenses”, valoró el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).

El fallo del llamado caso Trump v. Slaughter modifica las protecciones que impedían a los presidentes destituir libremente a funcionarios de este tipo de organismos y deja sin efecto un precedente establecido en 1935, que limitaba el poder presidencial sobre las agencias independientes creadas por el Congreso.

Se observa una pancarta del presidente Donald Trump, en la fachada del Departamento de Trabajo en Washington D.C. Foto: AFP

“Este fallo, que revoca casi un siglo de jurisprudencia consolidada, permite al presidente ejercer una presión política indebida sobre agencias gubernamentales que el Congreso diseñó para protegerlas de dicha coerción”, describió el CAP.

Trump destituyó a Slaughter en marzo de 2025, ante lo que la funcionaria presentó una demanda amparada en un precedente de 1935 (Humphrey’s Executor v. United States) que establecía que los presidentes no pueden despedir a comisionados salvo por razones especificadas por el Congreso, como negligencia en el cumplimiento del deber, ineficiencia o mala conducta.

Trump adujo en la carta de despido que permitir a Slaughter su permanencia en la Comisión de Comercio sería “incompatible con las prioridades” de su administración.

El Supremo considera que, aunque el Senado confirma a aquellas personas con las que el presidente quiere trabajar, los subordinados están sujetos a ser destituidos por este.

Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal y Donald Trump, presidente de Estados Unidos AFP fotos

FED, independiente

En el otro fallo, la Corte resolvió que Trump no puede despedir sumariamente a una gobernadora de la Reserva Federal, un organismo independiente.

En una decisión ajustada de 5 votos a favor y 4 en contra, la máxima autoridad judicial dictaminó que Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, acusada por el gobierno de presunto fraude cuando pidió un préstamo inmobiliario, no podía ser despedida por Trump, “por cualquier motivo o sin motivo alguno”.

Los presidentes pueden destituir a los gobernadores de la Reserva Federal “por causa justificada”, pero el tribunal dictaminó que Trump “no le concedió a Cook las garantías procesales a las que tenía derecho por ley”.

Supuestamente Cook había declarado dos residencias principales, una en el estado de Michigan y otra en Georgia, para tramitar un crédito, pero sus abogados dicen que todo se debió a un error.

Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos, en Washington DC. Foto: Shutterstock

Cook celebró ayer la decisión de la Corte Suprema que le permite permanecer en el cargo. “La decisión emitida hoy reafirma un principio que ha sustentado una buena gobernanza económica durante generaciones: la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política monetaria basándose en datos concretos y en un juicio independiente, libre de toda injerencia política”, escribió la gobernadora de la Fed en un comunicado.

La mayoría actual de la Corte Suprema es conservadora, lo que en los últimos años ha inclinado la balanza hacia el gobierno Trump, pero esa situación no se repite siempre.

En otro caso importante para el presidente republicano, el del voto por correo, dos jueces conservadores, Amy Coney Barrett (nombrada por el propio Trump) y John Roberts se unieron a los progresistas para infligir una dura derrota a los republicanos.

La Corte debe aún pronunciarse sobre otro tema de importancia histórica: el derecho a la ciudadanía de un bebé nacido dentro del territorio estadounidense, aunque sea indocumentado. Este fallo llegará previsiblemente hoy martes. EFE, AFP

Trump insiste con controlar a la Fed

El presidente Donald Trump, amenazó ayer lunes con controlar a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook después de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional el despido por parte de la Casa Blanca y determinara la “independencia” del banco central.

“¡Tomaremos medidas inmediatas y adecuadas para garantizar que alguien que ha cometido irregularidades no tome decisiones vitales sobre el bienestar de los Estados Unidos de América!”, escribió el mandatario en su red Truth Social. Pese a que la decisión del Supremo supone un varapalo al intento de Trump de influir en la Reserva Federal, el presidente restó importancia a los argumentos de los magistrados al asegurar que “la Corte Suprema devolvió el caso Cook -relacionado con la idoneidad de la persona en cuestión para formar parte de la Junta de la Reserva Federal- basándose estrictamente en cuestiones de procedimiento”.