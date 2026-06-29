David Friedman apuntó contra Donald Trump: “No es un libertario, es un competente demagogo”

Su padre Milton, quien fue premio Nobel de Economía, está considerado una de las principales -sino la principal- figuras del pensamiento económico liberal. El escritor y exprofesor David Friedman aboga por el “anarcocapitalismo”, una corriente de pensamiento que busca reducir al mínimo o eliminar al Estado. Tras visitar Chile y Argentina, estuvo brevemente en Montevideo y conversó con El País.

-¿Se definiría como un anarcocapitalista?

-Sí. Mi posición es que, bajo ciertas circunstancias, se puede tener una sociedad que funcione, en la cual todas las cosas útiles que el Estado hace hoy se puedan hacer privadamente. Y eso probablemente funcionaría mejor que nuestro sistema actual. En algunas situaciones esto no podría ser así, dependerá de qué tan poderosos y agresivos sean los vecinos, porque una de las cosas que no se podría hacer sería defenderse de otros países. Los liberales esperamos que el gobierno haga una mala tarea fabricando autos o produciendo comida. Crear una ley no es una tarea más fácil que eso y si hacer la ley implica un monopolio gubernamental, probablemente se haga mal. Tenemos la alternativa para los autos y la comida: usar el mercado. Y yo intento describir la forma en que se puede tener un mercado produciendo ley.

David Friedman, exprofesor y escritor anarcocapitalista. Foto: Ignacio Sánchez

-¿Cómo se hace para construir apoyo para una alternativa así?

-Soy un anarquista muy conservador en el sentido de que no espero que las cosas cambien rápido. Entonces, lo que se debe hacer es crear instituciones privadas que provean mejores sustitutos para las cosas que el Estado hace y, gradualmente, reducir el rol del Estado. En Estados Unidos y Gran Bretaña, durante el siglo XIX, el tamaño del Estado era el 10% del ingreso nacional. Y en Estados Unidos, de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local), el federal era el más pequeño. Hoy en Estados Unidos es el 30% y el federal es el más grande. Hubo un cambio gradual y se puede tener un cambio gradual en el otro sentido. Hay un artículo de un profesor de Derecho de Estados Unidos que se llama “Orden sin ley” que describe un condado en California donde, para ciertos asuntos, no se aplica la ley de California. La razón es que tienen normas bien definidas de conducta vecinal y una de esas normas es que los vecinos no se hacen juicio. Si usted tiene un conflicto con el vecino e insiste en demandarlo, perderá más por la desaprobación de los vecinos de lo que ganaría en el juicio. Ese es un caso en el que usted tiene una aplicación de la ley descentralizada. Hay experiencias históricas. No pienso que sea imposible. Podría ocurrir en línea y no en el espacio real. La interacción en línea es un buen lugar para los libertarios porque no se puede recibir una bala a través de la red. Las interacciones son todas voluntarias, y las firmas digitales y el encriptamiento evitan el fraude.

-¿Qué chances ve para el anarcocapitalismo en América Latina?

-No creo que el anarcocapitalismo ocurra durante mi vida, a menos que se resuelva el problema del envejecimiento y yo viva mucho más, algo que apoyo (ríe). Yo creo que Argentina podría transformarse en una sociedad de más libre mercado que Chile. Y si lo hace, será más próspera, pero no creo que haga el camino a una sociedad sin Estado en 10 o 20 años.

David Friedman, exprofesor y escritor anarcocapitalista. Foto: Ignacio Sánchez

-Estuvo con Javier Milei. ¿Qué le pareció?

-Es un político, no un académico. Mucho de su conversación son discursos políticos. Tuve una conversación mucho más interesante con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. No estaba tratando de ser un político, sino que discutimos cosas sobre cómo hacer la sociedad más libertaria, difundiendo ideas. Si se piensa en cómo funciona la democracia, no hay incentivos para que el votante esté bien informado, porque sabe que su voto casi no tiene efecto sobre el desenlace de la elección. Si usted quiere cambiar los resultados del sistema, debe plantear ideas que la gente encuentre convincentes.

-¿Qué piensa de la administración de Donald Trump? No parece llevar adelante una agenda anarcocapitalista. Es proteccionista.

-Se podría decir que avanza la agenda anarcocapitalista mostrando qué tan malo puede ser un gobierno. Ciertamente, no es un libertario. Es un muy competente demagogo. Es bueno logrando la lealtad de la gente. Está haciendo muchas cosas desafortunadas que están empobreciendo al país. Cuando todo termine, va a ser interesante leer su biografía. Su campaña contra los inmigrantes ilegales no tiene mucho sentido porque la mayoría son miembros productivos de la sociedad.