"Pura maldad": hallan en EE.UU. a 16 menores viviendo en cautiverio en una habitación por casi cuatro años

Cuatro integrantes de una misma familia fueron arrestados en el estado de Ohio, Estados Unidos, tras el hallazgo de 16 menores de edad viviendo en una pequeña habitación en condiciones insalubres.

Según las autoridades, los niños habrían permanecido en el lugar durante casi cuatro años y varios presentaban un estado de salud que requirió atención médica urgente.

Los acusados fueron identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders. La Fiscalía los imputó por diversos delitos relacionados con poner en peligro a menores.

Caso de maltrato infantil en el estado de Ohio, EE.UU. Foto: Policía de Ohio.

Durante la audiencia inicial, el tribunal ordenó que permanezcan en prisión preventiva, fijó una fianza de 300.000 dólares para cada uno y les prohibió mantener contacto entre ellos o con los menores.

El hallazgo se dio en el marco de otra investigación

De acuerdo con el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, los agentes llegaron a la vivienda mientras desarrollaban una investigación distinta por negligencia y abuso en una casa en Hamden, una zona rural al sureste de Columbus.

En el inmueble, encontraron a los 16 niños, cuyas edades oscilaban entre los 18 meses y los 18 años.

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, describió la vivienda como "repugnante" y aseguró que gran parte del ganado de la propiedad vivía en mejores condiciones que las encontradas en la casa. "Había una gran presencia de bacterias y excrementos", agregó el sheriff.

Estado de salud de los menores

Tras el rescate, todos los menores fueron trasladados a hospitales de la región. Algunos recibieron el alta después de ser atendidos, mientras que un niño fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Otros dos fueron evacuados en helicóptero a centros de traumatología de nivel 1 debido a la gravedad de sus lesiones.

Algunos de los menores no desarrollaron el habla y no pudieron decir ni su nombre. Varios de los pequeños tuvieron que ser hospitalizados y permanecen hospitalizados en estado grave, según informaron las autoridades.

Ninguno estaba matriculado en una institución educativa. Además, la víctima de mayor edad, una joven de 18 años con discapacidad intelectual, no sabía escribir su propio nombre, según la investigación.

El fiscal general Andy Wilson afirmó: "Algunos de estos niños ni siquiera podían hablar. Fue terrible. Parecían animales salvajes".

Wilson también señaló que la familia habría logrado ocultar a los menores durante años tras mudarse por diferentes zonas de Ohio antes de establecerse en el condado de Vinton aproximadamente cuatro años atrás. Según explicó, la vivienda pertenecía a un fideicomiso.

Al referirse a la escena encontrada, el fiscal manifestó: "Fue pura maldad. Se hará justicia para estos niños".

Testimonio de una familiar

Una pariente identificada como Tessi Siders declaró que no mantenía contacto con los acusados desde hacía al menos ocho años. Señaló que conocía que la pareja tenía hijos, pero aseguró que desconocía que fueran 16 y afirmó que nunca había conocido a la mayoría de ellos.

Con información de EFE y O Globo/GDA