Juez ordena retirar el nombre de Trump del Kennedy Center: "es ilegal" y solo el "Congreso puede cambiarlo"

Un juez federal de Washington ordenó ayer viernes al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas que eliminara el nombre del presidente Donald Trump de la fachada del edificio y de toda la imagen corporativa oficial, al considerar que la decisión de la junta directiva de añadirlo era ilegal.

El juez Christopher R. Cooper del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington dijo en una orden de 94 páginas que la ley que el Congreso aprobó para establecer el centro de artes escénicas dejaba “absolutamente claro” que la institución debía llevar el nombre de Kennedy. “El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el juez.

El juez también bloqueó temporalmente el cierre de la institución este verano para realizar renovaciones, meses después de que Trump anunciara un cierre de dos años. Los representantes del Kennedy Center no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

La orden se emitió en respuesta a una demanda interpuesta por la representante Joyce Beatty, demócrata por Ohio y miembro de oficio de la junta directiva del Kennedy Center.

Una vista general muestra el Centro Kennedy en Washington D.C. Foto: AFP

Beatty se opuso al cambio de nombre y a los planes de cerrar la institución a partir de julio, decisión que, según sus abogados, estaba “diseñada para ocultar su vergüenza por la disminución en la venta de entradas”.

En diciembre, el consejo de administración del centro, compuesto en su gran mayoría por aliados de Trump, votó a favor de añadir el nombre del presidente al centro de artes escénicas. Poco después, se añadió una nueva inscripción a la fachada de mármol del edificio, que ahora reza: “Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”.

En febrero, Trump anunció que el centro cerraría este verano, calificando el edificio de “deteriorado” y necesitado urgentemente de reformas. La junta aprobó el plan en marzo, pero el juez determinó que no había realizado el análisis exhaustivo necesario para considerar las consecuencias de tal decisión.

“Ninguno de los miembros de la junta directiva disponía de información suficiente antes de la reunión del 16 de marzo para tomar una decisión bien meditada sobre el cierre del centro”, escribió el juez.

Cooper señaló que su decisión no impedía que la junta directiva del centro decidiera cerrar la institución en el futuro para realizar renovaciones, pero la instó a hacerlo después de prepararse con “información suficiente para tomar una decisión meditada e independiente, teniendo en cuenta su obligación de mantener y operar un espacio artístico de primer nivel y su solemne deber de honrar la memoria de un presidente fallecido”. Julia Jacobs / The New York Times