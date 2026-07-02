Georgia rechaza desplegar base estadounidense contra Irán: es una idea que "no responde a los intereses nacionales"

Las autoridades georgianas rechazaron ayer la idea de la oposición sobre el despliegue de una base estadounidense dirigida contra Irán. “Esta propuesta forma parte de un plan para utilizar a nuestro país como peón en una confrontación global”, declaró en rueda de prensa el ministro de Estado de Georgia para la Coordinación de las Fuerzas del Orden, Mamuka Mdinaradze.

Según el funcionario, “se hicieron intentos similares para involucrar a Georgia en la guerra ruso-ucraniana, cuando se le exigió que impusiera sanciones directas contra Rusia, que enviara voluntarios a Ucrania con el permiso del gobierno o que proporcionara armas a Ucrania”. “El despliegue de bases estadounidenses no responde a los intereses nacionales de Georgia”, insistió.

El parlamentario recordó que Irán ha atacado bases militares de EE.UU. ubicadas en varios países de Medio Oriente. “Georgia también podría convertirse en objetivo de tales ataques si, hipotéticamente, se da este escenario”, afirmó Irakli Kadaguishvili, diputado del partido gobernante Sueño Georgiano.

Un hombre iraní pasa en bicicleta junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 22 de junio de 2026. Foto: EFE

David Sakvarelidze, ex primer fiscal general adjunto de Georgia y miembro del principal partido opositor del país, Movimiento Nacional Unido, propuso previamente desplegar bases estadounidenses en Georgia y convertir al país caucásico en un centro logístico de Estados Unidos contra Irán.

Las autoridades georgianas revelaron el martes que el presidente de este país, Mijaíl Kavlashvili, asistiría a los funerales del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, junto con otros líderes regionales, incluidos los de Turquía, Azerbaiyán y Armenia. EFE