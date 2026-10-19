Política y acciones de Trump caen mal en Texas, un estado tradicionalmente republicano que puede cambiar su preferencia

La apuesta de Donald Trump por un candidato cuestionado, las redadas migratorias y el descontento con sus políticas económicas ponen contra las cuerdas el dominio republicano en Texas, su histórico bastión, donde una nueva generación de demócratas busca convertir el malestar en votos. También en otros estados la pugna es palpable de cara a las elecciones de mitad de mandato en EE.UU..

James Talarico, exmaestro y legislador estatal de 37 años, es el candidato de los demócratas a uno de los dos escaños en el Senado de Texas, estado del sur estadounidense. Con un discurso que combina la fe cristiana y críticas a las desigualdades económicas, se ha convertido en un desafío para los republicanos.

Los demócratas no ganan unas elecciones estatales desde 1994 en Texas, un estado tradicionalmente conservador, petrolero, ganadero y defensor del libre porte de armas. Trump arrolló con casi 14 puntos de diferencia en las presidenciales de 2024. Pero las cosas pueden cambiar.

En las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, los republicanos defenderán la gobernación y un escaño en el Senado de Estados Unidos, entre otros cargos.

El seminarista presbiteriano, que se toma con humor el apodo de “Talafriki” de sus adversarios, defiende la industria petrolera y busca atraer a independientes y republicanos descontentos con Trump.

“Siempre pondré a Texas por encima de cualquier partido político”, ha dicho. Encuestas de octubre muestran una leve ventaja, dentro del margen de error, de Talarico respecto al republicano Ken Paxton, fiscal general de Texas y aliado de Trump.

“No permitiré que mi legado de tener el mayor número de votos en la historia de Texas se vea empañado o destruido”, dijo Trump en un mitin en San Antonio, donde reconoció que perder el escaño en Texas les complicaría mantener la mayoría en el Senado. Un sondeo de Texas Public Opinion Research atribuye el apoyo a Talarico a su cercanía con la gente común, credibilidad y promesa de cambio, frente a las controversias de Paxton. Asociaciones ganaderas de Texas, Kansas y Oklahoma advirtieron que el ICE disuade a trabajadores, con consecuencias en la cadena de suministro en los precios.

Estado clave Voto latino gana peso en Iowa para los comicios El voto latino gana peso en Iowa, un estado que será clave en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, donde la minoría hispana ha ido creciendo y podría ser crucial en un contexto de preocupación por el aumento del coste de la vida y el endurecimiento de las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump.

“Hubo un aumento en la participación de los latinos en las elecciones primarias de junio. Fue muy sorprendente y muy interesante. Mostró que estaban más comprometidos, así que prevemos una mayor participación en las elecciones de medio mandato”, explica Joe Henry, director político en Iowa de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), organización fundada en 1929 en Texas. EFE

CALIFORNIA

El estado de California someterá a referendo el 3 de noviembre si impone un impuesto del 5% a aquellos que tengan fortunas de más de 1.000 millones de dólares, el primer gravamen a milmillonarios en el estado más rico del país.

La llamada Propuesta 40 defiende imponer el gravamen único para recaudar unos 100.000 millones y, entre otras cosas, contribuir al sistema de salud, impactado por los recortes federales del presidente Trump derivados de la ley fiscal conocida como la ‘One Big Beautiful Bill Act’.

Sus defensores reconocen que el impuesto sería apenas “una curita” de duración limitada, que permitiría ganar tiempo hasta que los demócratas recuperen el control del Gobierno federal y puedan revertir las políticas fiscales y de gasto del mandatario republicano. Mientras que sus detractores, entre ellos el mismo gobernador, Gavin Newsom, advierten de posibles efectos negativos sobre la inversión y de que las grandes fortunas podrían abandonar el estado.

Con información de EFE y AFP