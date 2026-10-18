“Más allá de la irresponsabilidad”: la polémica decisión de Trump con Rusia que enfureció a republicanos y demócratas

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de eximir temporalmente a Rusia de un paquete de sanciones, que había firmado el pasado mes, asegurando que responde al interés nacional, ha recibido duras críticas tanto en sus propias filas republicanas como demócratas al considerar que fue una decisión “irresponsable” que debería investigar el Congreso.

Varios legisladores respondieron de inmediato al anuncio de la Casa Blanca la noche del viernes y ayer a través de sus cuentas en las redes sociales, entre éstos el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien considera que el Congreso “debe investigar la ayuda y el apoyo de Trump a Putin”.

El legislador acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparecen el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladímir Putin, estrechándose la mano. Trump firmó una orden ejecutiva que exime de la aplicación de varias disposiciones de la ley Graham, aprobada por el Congreso el 18 de septiembre, entre ellas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

La ley lleva el nombre del fenecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania. Cornyn aseguró además en su mensaje que “Lindsey estaría horrorizado” por la orden ejecutiva.

Por su parte, el senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la decisión de Trump como “más allá de la irresponsabilidad”. “¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 11 en contra no entienden el Presidente y sus asesores?(...). Si el Presidente realmente quiere bajar los precios de la energía, puede hacerlo resolviendo el problema de Irán, no haciéndole un favor a Vladimir Putin”, indicó en su cuenta de X el legislador, que ha criticado antes al mandatario.

La orden ejecutiva se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones impuestas antes, que continuarán vigentes. Por su parte, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, que jugó un papel importante en la aprobación de la ley Graham considera que las exenciones “no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional, sino con congraciarse con Putin”, señaló el diario The Hill. Rusia califica de “momento histórico” decisión de Trump de frenar sanciones del Congreso.

Desde Rusia, el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, calificó ayer sábado de “momento histórico” la decisión de Trump de suspender la aplicación de las sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso, paquete que contemplaba hasta un 100% de aranceles contra los importadores de hidrocarburos rusos. “La suspensión de la ley Graham por parte de la Administración del presidente Trump es importante y realmente un momento histórico”, escribió Dmítriev en su canal de Telegram. Añadió que, “en vez de sanciones y confrontación” la Casa Blanca había apostado por “la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta por la estabilidad global”.

UE y Zelenski

La Comisión Europea ha recordado ayer sábado que las sanciones “están ejerciendo presión sobre la economía rusa, pero debemos hacer más”, después de que Trump suspendiera temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia. “La UE ha proporcionado a Ucrania una ayuda total de 230.000 millones de euros. Y acabamos de aprobar la mayor ampliación de nuestra lista de sanciones hasta la fecha. Nuestras sanciones están ejerciendo presión sobre la economía rusa. Pero debemos hacer más”, dijo en declaraciones el portavoz comunitario Thomas Reigner. Asimismo, el portavoz se hizo eco de unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien al término de la reunión con los líderes europeos, se mostró tajante en que la Unión Europea “no levantara ninguna sanción a menos que Rusia ponga fin a la guerra”.

La mandataria también aseguró que el bloque comunitario sigue trabajando en su vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia.

Por otro lado, los líderes de los Estados miembros lamentaron al unísono “la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones sobre el gasóleo ruso” en sus conclusiones tras la cita en Bruselas.

Desde Kiev, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó una vez más ayer sábado la decisión de Trump.

“En un momento en que Rusia ha lanzado un ataque tan masivo contra nuestro sector energético, lamentablemente, en Estados Unidos se ha tomado la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión verdaderamente eficaz sobre Rusia para poner fin a esta guerra”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

En opinión de Zelenski, “es importante que todos en Estados Unidos vean lo que realmente está sucediendo” en Ucrania por culpa de Rusia.

El mandatario ucraniano sostuvo que “Rusia intenta provocar un apagón en Ucrania justo antes del invierno” y “pretende dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad ni calefacción”.

“Es necesario ejercer presión para detenerlo. Paralizar las sanciones estadounidenses, aliviar la presión sobre el agresor y ofrecer recompensas económicas a Putin solo lo anima a seguir atacando”, insistió.

Con información de EFE y AFP