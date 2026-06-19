Nuevo ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha: la campaña militar de Trump ya deja más de 200 muertos

Tres hombres murieron el jueves en un nuevo ataque del ejército estadounidense contra un barco en el océano Pacífico, en el marco de la campaña de Washington contra supuestos narcotraficantes latinoamericanos que deja más de 200 muertos.

"Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba en rutas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas", dijo en una publicación en X el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), responsable de los operativos militares del país en la región.

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

El ejército calificó a los tres muertos como "narcoterroristas". También publicó un video en blanco y negro de la explosión de una pequeña embarcación.

El martes, un hombre murió en un ataque similar. Las operaciones forman parte de la campaña "Lanza del Sur", que se inició en septiembre de 2025 y deja más de 200 fallecidos, de acuerdo con un recuento de la AFP.

Todavía la administración de Donald Trump no ha revelado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estaban involucradas en el tráfico de estupefacientes.

Masivo ataque con drones de Ucrania golpeó a Moscú el jueves

Moscú amaneció este jueves bajo el impacto de un masivo ataque con drones lanzado por las fuerzas ucranianas, considerado uno de los mayores desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

De acuerdo con las autoridades locales, casi 200 de los artefactos interceptados tenían como objetivo directo la ciudad de 13 millones de habitantes, provocando explosiones e incendios en una estratégica refinería y escenas de pánico en las afueras de la ciudad, en un intento de Kiev por quebrar la estabilidad interna de Rusia.

Las defensas antiaéreas rusas operaron intensamente durante toda la madrugada para contener la ofensiva ucraniana. Según detalló el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, se registró por segunda vez en la semana una serie de impactos directos en el polígono industrial de Kropotnia, un área estratégica que alberga un complejo de refinerías y depósitos de petróleo.

El ataque a este punto neurálgico no es menor, ya que la refinería de Kapotnia, propiedad del consorcio estatal Gazprom, procesa alrededor del 40 % del combustible y gasóleo consumido por Moscú y su área metropolitana. Testigos en el sureste de la ciudad reportaron densas columnas de humo negro y nubarrones provocados por los incendios de fuel, mientras que uno de los aparatos abatidos se desplomó sobre el techo de un centro comercial adyacente a la zona industrial afectada.

Con información de Agencia EFE, AFP