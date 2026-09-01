Mujer apuñaló a dos personas en Times Square antes de ser abatida por la Policía: una de las víctimas falleció

La turística zona de Times Square, Nueva York, se vio sacudida este lunes luego de que una mujer apuñalara a dos personas y matara a una de ellas antes de ser abatida por la policía. La segunda víctima del ataque se mantiene estable en un hospital de la zona.

"Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora", afirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en rueda de prensa. La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, residente de Queens de 49 años, de quién se sabía que tenía problemas de salud mental.

Cisneros sacó dos cuchillos grandes de una bolsa antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Personas observan un operativo policial tras un apuñalamiento en Times Square, Nueva York. Foto: Angela Weiss/AFP.

Luego se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a una mujer de 32 años, a quien también apuñaló en el abdomen, heridas que finalmente le causaron la muerte.

Las identidades de las víctimas no se darán a conocer hasta que se notifique a sus familias, según señalaron las autoridades. "Los agentes entablaron un diálogo con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que se negó", dijo Tisch.

"No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos", respondió la mujer a los agentes, según el relato de Tisch.

Un testigo dijo al medio local PIX11 que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía la inmovilizó con una pistola eléctrica antes de que se abalanzara sobre los agentes.

"Le dispararon dos veces", declaró el testigo, que no quiso dar su nombre.

Apuñalamiento en Times Square, Nueva York. Foto: Angela Weiss/AFP.

La policía confirmó que habían utilizado sin éxito una pistola eléctrica antes de disparar sus armas de fuego.

Medios locales informaron que la sospechosa fue declarada muerta en el hospital.

Tisch dijo que no creen que el ataque se relacione con terrorismo.

"Esta fue una situación extraordinariamente peligrosa que se desarrolló en el corazón de Times Square", dijo.

Un periodista de la AFP en el lugar vio una gran presencia de servicios de emergencia y a funcionarios inspeccionando una mancha de sangre en Times Square.

AFP