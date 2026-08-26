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Tragedia en EE.UU.: mató a ocho familiares, entre ellos cuatro niños, incendió la vivienda y se quitó la vida

Un tiroteo en una vivienda del estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, dejó ocho muertos. El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, Montana.

El País
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25/08/2026, 23:43
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Tiroteo durante una cena familiar en Billings, Montana.
Tiroteo durante una cena familiar en Billings, Montana.
Foto: captura de video

Varias personas murieron, entre ellas niños, por un tiroteo en una vivienda del estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, que luego fue incendiada en un incidente que las autoridades locales calificaron de disputa familiar.

El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, la mayor ciudad de ese territorio estadounidense, detalló la Policía en una rueda de prensa celebrada la noche anterior y recogida este martes por medios locales.

El sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O'Donnell, informó que "varios adultos y varios menores" fallecieron en el tiroteo, ocurrido en la tarde del pasado domingo.

O'Donnell advirtió que aunque las víctimas ya han sido identificadas, de momento no divulgarán sus nombres o edades debido a que las pesquisas alrededor del incidente siguen en curso. Tampoco esclareció el posible motivo del tiroteo.

Tragedia en Luisiana: ocho niños mueren en tiroteo por violencia doméstica; el atacante fue abatido

"Debido al incendio y, obviamente, al agua utilizada para sofocarlo, la investigación de la escena del crimen y la recuperación de pruebas se verán ralentizadas. Por ello, pedimos paciencia mientras completamos esta investigación", agregó.

Los tiroteos masivos son uno de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 314 en todo el país. EFE

Los agentes de policía aseguran el área mientras los agentes del orden visitan la escena del crimen de un tiroteo en el centro de Washington, DC.
La Policía aseguran en la escena del crimen de un tiroteo en Estados Unidos.
Foto: AFP

"Potencial acto de terrorismo" en EE.UU., según el FBI: al menos dos muertos tras tiroteo en Austin, Texas

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