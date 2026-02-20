Miles de millones de dólares y tropas para Gaza, los anuncios de Trump en la inauguración de la Junta de Paz

El presidente Donald Trump inauguró ayer jueves su Junta de Paz, una alianza que podría competir con Naciones Unidas, con el anuncio de miles de millones de dólares y soldados de varios países para estabilizar la Franja de Gaza.

Trump, que dirigirá la Junta, anunció una contribución inicial de 10.000 millones de dólares, a la que se sumaron luego Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con al menos 1.000 millones de dólares por cabeza.

El mandatario estadounidense también informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido un total de más de 7.000 millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para Gaza.

La Casa Blanca aseguró que en total cuentan con promesas de inversión de 6.500 millones de dólares para Gaza, devastada por la guerra entre Israel y Hamás que concluyó en octubre pasado con un frágil alto al fuego.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, asiste a la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" en Washington, D.C. Foto: AFP

La de ayer fue una inauguración al estilo que gusta a Trump, rodeado de aliados como los países del Golfo, Turquía o Argentina, con música pop y un tono de satisfacción y felicitaciones mutuas.

La Junta de Paz arranca con una veintena de países, y Trump, autoproclamado jefe vitalicio de la alianza, avisó que Gaza no será el único ensayo.

“Ayudaremos a Gaza, la pondremos de nuevo en pie”, dijo. “Traeremos la paz, y haremos cosas parecidas en otros lugares”.

La ONU, dijo Trump, es un organismo “con gran potencial”, pero que no ha estado a la altura de su promesa fundacional. Un mensaje secundado por otros líderes presentes.

“Muchos en Europa dicen que la Junta de Paz quiere sustituir a las Naciones Unidas. A mí no me parece que sea un intento para reemplazar a la ONU pero si ayuda a sacudir a ese gigante agonizante para que despierte, ojalá sea así”, manifestó el primer ministro albanés, Edi Rama.

“Un sistema estaba roto, un sistema que no era capaz de aportar soluciones”, dijo el presidente paraguayo, Santiago Peña. “Ahora estamos resolviendo problemas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), durante la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" Foto: AFP

Cinco países musulmanes

Más allá del tono optimista, las contribuciones de soldados y policías para estabilizar la situación provino de solo cinco países, todos musulmanes.

Estados Unidos liderará la fuerza de estabilización, ayudada por Indonesia, el país con mayor población musulmana en el mundo.

Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania también aportarán tropas. Egipto y Jordania están dispuestos a formar a un nuevo cuerpo policial, que podría arrancar ya, con unos primeros 2.000 agentes.

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció tropas si es necesario. “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización” en el territorio palestino, dijo.

“La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental. Se construye sobre la determinación de defenderla”, añadió Milei.

El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, en la inauguración de la "Junta de la Paz" Foto: AFP

Las necesidades en Gaza son muy elevadas, con una población al borde del colapso, con cerca de dos terceras partes de sus casas e infraestructuras devastadas y choques regulares con Israel.

El movimiento terrorista Hamás controla además la parte costera del territorio, y Trump recordó que sus militantes deberán abandonar las armas.

La Junta de Paz fue una iniciativa particular de Trump que apareció al final de las negociaciones de paz entre Israel y Hamás, que concluyeron el 9 de octubre.

Ex promotor inmobiliario, Trump concibe la reconstrucción de Gaza como una gigantesca obra que en pocos años atraerá inversiones turísticas.

El objetivo es desarmar el conflicto casi centenario entre Israel y los palestinos con desarrollo económico, a pesar de que los habitantes de Gaza viven en la pobreza.

El representante palestino en la reunión de Washington mostró buena disposición. “Gracias, presidente Trump, por su liderazgo, por sus continuos esfuerzos. Dichosos sean los que trabajan por la paz”, declaró el jefe de la administración provisional para Gaza, Ali Shaath.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la inauguración de la Junta de Paz. Foto: AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ayer que no habrá reconstrucción de Gaza sin el desarme de Hamás. “Hemos acordado con nuestro aliado, Estados Unidos, que no habrá reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización de Gaza”, afirmó Netanyahu en un discurso televisado durante una ceremonia militar. El primer ministro envió al Ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, en su lugar.

La Junta de Paz no ha sido respaldada por los países europeos occidentales, o por Canadá. Frente al modelo voluntario de la ONU, Trump propone que los que quieran participar en su Junta paguen, después de dos años gratis, una cotización de 1.000 millones de dólares.

Trump se presenta como el presidente de la paz, pero las advertencias a Irán, que está bajo presión para que negocie el abandono de su programa nuclear y balístico, volvieron a aparecer. “En diez días sabremos” si Irán acata las exigencias, advirtió el mandatario. EFE, AFP

La entidad supervisará a la ONU

Donald Trump dijo que la Junta de Paz “prácticamente supervisará” a la ONU en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento. “Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien”, aseguró el mandatario durante su intervención en la primera reunión de su entidad.