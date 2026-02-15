Estados Unidos relanza relaciones con la Unión Europea, el bloque lo acepta, pero se muestra cauto

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, trató ayer sábado de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere “vigorizar” la relación transatlántica, para que una Europa “fuerte” ayude a remodelar el orden mundial siguiendo la visión del presidente Donald Trump. La Unión Europea vio con buenos ojos este planteo, pero también defendió sus intereses.

Rubio adoptó un tono conciliador al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Trump de apoderarse de Groenlandia. “No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana”, dijo. “Queremos una alianza revitalizada”, y “que Europa sea fuerte”, insistió.

Además, en un denso discurso, Rubio disparó contra “la inmigración masiva”, las políticas climáticas que “empobrecen a nuestros pueblos” y la “locura” de un libre comercio que desindustrializó a Europa y Estados Unidos “en beneficio de rivales y adversarios”.

Washington actuará “impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización”, dijo. “Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa”, agregó.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich Foto: AFP

El secretario de Estado, que es de origen cubano, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump esgrimiera ese argumento para decir que Europa se asoma a un “borrado civilizacional”.

Debemos “recuperar el control de nuestras fronteras”, lo cual “no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía”, dijo.

Críticas a la ONU

Rubio arremetió por otro lado contra la ONU, al tiempo que Washington promueve su Junta de Paz, un organismo apadrinado por Trump, que invitó discrecionalmente a decenas de países y se arroga funciones de resolución de conflictos.

“No podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol”, dijo Rubio, quien señaló a la ONU por no haber parado los conflictos de Gaza y Ucrania ni el programa nuclear iraní, atacado por Israel y Estados Unidos el pasado junio. Y sostuvo que la ONU no hizo nada frente al dictador narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero bajo acusaciones de narcotráfico.

El discurso de Rubio marcó un giro respecto al pronunciado un año antes, en el mismo foro, por el vicepresidente JD Vance, quien acusó a los líderes europeos de poner en peligro la seguridad del continente por su política migratoria y sus medidas regulatorias contra los discursos extremistas y de odio en las plataformas y redes sociales norteamericanas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Foto: AFP

Von der Leyen

“Me ha tranquilizado mucho el discurso”, es “un buen amigo”, reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Europa no ha hecho lo suficiente durante muchos años”, abundó el primer ministro británico, Keir Starmer. “Europa es un gigante dormido”, dijo en su discurso. En la forma Rubio ha tranquilizado pero en el fondo, algunos piensan que nada ha cambiado.

“No se diferencia realmente de la posición general de la administración Trump”, estimó el exministro de Relaciones Exteriores lituano Gabrielius Landsbergis. “Simplemente fue más cortés”. De hecho el propio Rubio declaró a Bloomberg News haber enviado “el mismo mensaje” que JD Vance el año pasado.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, resaltaron el valor de la OTAN para la seguridad euroatlántica y ártica, pese a las recientes tensiones en el seno de la Alianza. “El único momento en la historia en que la mayoría de los europeos y los americanos han estado seguros es cuando hemos tenido la OTAN”, dijo Frederiksen en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que también participó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según la mandataria danesa, la defensa y la disuasión son componentes claves en la OTAN, aunque señaló que lo más importante es el artículo 5 sobre la defensa colectiva. “Solo una vez en la historia se ha activado esta cláusula, el resto del tiempo hemos podido proporcionar libertad, democracia, prosperidad y riqueza sólo gracias al artículo 5, porque todos nuestros enemigos saben que si nos atacan, nos atacarán a todos”, dijo.

“Cuestionar la relación transatlántica, amenazar a los aliados o hacer cualquier cosa que pueda socavar la idea del artículo 5 será una amenaza para todos nosotros, así que mantengámonos unidos, ese es mi breve consejo”, subrayó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de los periodistas en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

ANEXION Groenlandia todavía está bajo la mira de Trump La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo ayer sábado que creía que el presidente estadounidense, Donald Trump, todavía tiene la intención de hacerse con Groenlandia, pese a que el republicano ha bajado el tono de sus amenazas de anexionar la isla del Ártico por la fuerza. Preguntada en una conferencia de seguridad en Múnich sobre si Trump aún quería adueñarse de Groenlandia, Frederiksen respondió: “lamentablemente, creo que el deseo es el mismo”. Los planes de Trump sobre tomar la isla han elevado la tensión entre Estados Unidos y Europa. El mes pasado, dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse de ese territorio autónomo de Dinamarca tras alcanzar lo que él calificó de acuerdo “marco” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Todos nos preguntan si creemos que se acabó. No, no creemos que se haya acabado”, dijo. AFP



La primera ministra danesa, Mette Frederiksen es recibida Jens-Frederik Nielsen, en Nuuk, Groenlandia. Foto: AFP

Von der Leyen conciliadora

El primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, coincidieron ayer sábado en que Europa debe intensificar sus esfuerzos para convertirse en una OTAN más europea, al tiempo que protege sus sólidos lazos transatlánticos. Se mostraron firmes y cautos en sus declaraciones sobre la posición de Estados Unidos.