Trump creó una “Junta de paz” que ya está lista para su arranque: en qué consiste y qué hará

La Comisión Europea confirmó ayer domingo que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, asistirá a la primera reunión de la Junta de la Paz para Gaza creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo jueves en Washington.

“Puedo confirmar que la comisaria Suica participará en el evento de Gaza el 19 de febrero en nombre de la Comisión Europea”, confirmó una portavoz comunitaria. Según la Comisión Europea, con esa participación “la CE no se convierte en miembro de la Junta de Paz, sino que contribuye a las conversaciones sobre la recuperación y la reconstrucción de Gaza tras la guerra”.

“Esto es consecuencia del compromiso de la UE con la aplicación del alto el fuego en Gaza, así como de su compromiso de participar en los esfuerzos internacionales para la recuperación y la reconstrucción de Gaza”, agregó la portavoz.

Suica se reunió el sábado con el diplomático búlgaro y Alto Representante para Gaza en la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, durante la Conferencia de Seguridad en Múnich. La comisaria dijo que se reunieron “para explorar las mejores formas de cooperar en la implementación de la Fase II del plan para Gaza” y añadió que “la UE está dispuesta a apoyar al Comité Nacional Palestino para la Administración de Gaza y al Consejo Ejecutivo de la Junta de Paz”.

Asimismo, aseguró que el bloque comunitario tiene “mucho que ofrecer a través de nuestras herramientas humanitarias, de seguridad y diplomáticas para prestar servicios básicos, rehabilitar infraestructuras críticas y apoyar la gobernanza de transición, incluida una Autoridad Palestina reformada, el redespliegue de la (misión comunitaria) EUBAM Rafah y la formación de la policía local”.

El Ejecutivo europeo ya confirmó que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recibió una invitación para la cita pero reiteró sus dudas con la compatibilidad de esta iniciativa con la ONU. “Nuestra postura sigue siendo la misma y ha sido muy clara desde el principio. Tenemos una serie de preguntas y una serie de elementos en los estatutos de la Junta de Paz relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas”, dijo el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni.

EFE