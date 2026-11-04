Estados Unidos busca albañiles: necesita 456.000 trabajadores de la construcción y ofrecen sueldos de hasta US$ 88.000

El sector de la construcción en Estados Unidos atraviesa una creciente falta de trabajadores, una situación que preocupa tanto a empresarios como a inversores. Ante este escenario, las empresas comienzan a tomar medidas para afrontar el problema, mientras aumenta la demanda de albañiles en el país.

La Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés) advirtió que el sector de la construcción estadounidense necesitará incorporar alrededor de 349.000 trabajadores adicionales durante 2026 para cubrir la demanda del mercado, además de las contrataciones habituales. De acuerdo con la entidad, esta necesidad responde al crecimiento de las obras de infraestructura y los proyectos manufactureros, así como al elevado número de trabajadores que optan por la jubilación. Las proyecciones indican que el déficit de personal podría aumentar hasta alcanzar los 456.000 nuevos empleados en 2027.

Una parte importante de las nuevas incorporaciones estará destinada a sustituir a los trabajadores que se retiran por jubilación, y no tanto a responder al crecimiento de la actividad en el sector.

Las causas estructurales de la falta de mano de obra en el sector de la construcción

Entre las principales tendencias que explican el déficit de trabajadores, el informe señala:



Envejecimiento de la fuerza laboral y aumento de las jubilaciones

y aumento de las jubilaciones Restricciones migratorias , que limitan la disponibilidad de trabajadores

, que limitan la disponibilidad de trabajadores Altos costos de materiales y presiones inflacionarias

y presiones inflacionarias Cambios tecnológicos, incluyendo la expansión de infraestructura vinculada a inteligencia artificial

Incertidumbre económica y regulatoria

Además, ciertos segmentos, como los vinculados a centros de datos y proyectos tecnológicos, están impulsando una demanda específica de trabajadores calificados, como electricistas especializados o profesionales, cuyos salarios superan los US$ 88.000 anuales.

Trabajadores de la construcción en una obra. Foto: Freepik.

Según datos de la ABC, cada US$ 1.000 destinados a la construcción permiten generar aproximadamente 3.450 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos. A su vez, el 92% de las empresas del sector asegura tener dificultades para encontrar personal cualificado, de acuerdo con información publicada por el portal El Español, que cita a la Asociación de Contratistas Generales.

Un problema que sigue afectando al sector de la construcción en Estados Unidos

Aunque se espera que el crecimiento de la actividad se desacelere, la falta de mano de obra sigue representando uno de los mayores obstáculos para la industria de la construcción en Estados Unidos.

Frente a este panorama, la ABC destaca la necesidad de incorporar nuevos trabajadores y retener al personal cualificado para asegurar el avance de los proyectos y mantener el desarrollo de la industria en los próximos años.

El informe advierte que este déficit de trabajadores podría incrementarse si las condiciones económicas mejoran, lo que impulsaría una mayor actividad en la construcción y, en consecuencia, una mayor demanda de mano de obra.