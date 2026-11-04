Reacción de Trump tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término y su advertencia al Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con The New York Times que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría demócrata en el Congreso, tras el tsunami azul en las elecciones de medio término.

El mandatario aseguró que está "totalmente dispuesto a aceptar esos resultados" y mostró disposición a dialogar: "Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo", dijo.

El cruce de facturas internas y la señal del "veto"

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

"No estaba en la papeleta y, de haber estado, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", dijo.

Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de actos electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO/EFE

Trump culpabiliza al gobernador de Texas por su derrota

Por otro lado, Trump culpabilizó este martes al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por su derrota en las elecciones de medio mandato y lo acusó de haberse convertido en un "republicano solo de nombre" en los últimos seis meses.

Abbott volvió a su "fórmula original" y "eso no fue muy bueno", dijo Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social tras conocerse la victoria de la demócrata Gina Hinojosa con una amplia ventaja con respecto a su rival republicano.

En un mensaje posterior por la misma vía, el presidente dijo que se convertiría en un experto en política "tanto para bien como para mal sobre las razones" por las que los distintos candidatos en las elecciones legislativas "ganaron o perdieron".

Además, también posteó una imagen de su tradicional gorra roja, pero esta vez con la palabra "veto" escrita en mayúsculas de color blanco y en referencia a su voluntad por dificultar la labor del poder legislativo.

Sugestiva imagen que subió Donald Trump con la palabra "veto" tras el triunfo demócrata en las elecciones de medio término.

El recuento de las elecciones también proclamó al demócrata James Talarico como ganador de la carrera a senador por Texas frente al republicano Ken Paxton, a pesar de las numerosas visitas del presidente a este estado para hacer campaña.

Trump reconoce que la derrota electoral se debió "en parte" a la guerra con Irán

De todas formas el presidente dijo el martes por la noche a Fox News que la guerra con Irán jugó un rol en la abrumadora victoria demócrata sobre su Partido Republicano.

"Pienso que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", dijo Trump en una entrevista telefónica.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO/EFE

Con información de EFE y AFP