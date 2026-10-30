Calendario de pagos del Seguro Social de EE.UU. en noviembre 2026: ¿en qué fecha cobra cada beneficiario?

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmó a sus beneficiarios cuáles son las fechas en las que realizará los pagos de las prestaciones en noviembre de 2026.

Durante este undécimo mes del año, como ocurre en cada período, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

Fechas de pagos del Seguro Social de EE.UU. en noviembre 2026

Según el calendario oficial de la SSA, estas son las fechas de pagos de noviembre 2026:



Viernes 30 de octubre : se pagan los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario ( SSI )

: se pagan los beneficios de la ( ) Martes 3 de noviembre : pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997

: pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 Martes 10 de noviembre : pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes

: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes Miércoles 18 de noviembre : pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes

: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes Miércoles 25 de noviembre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de un mes

Debido a las fechas confirmadas, las primeras personas en cobrar este mes son los beneficiarios del SSI, que harán su cobro en octubre porque el 1º de noviembre cae en un fin de semana.

Cómo se envían los pagos del Seguro Social mes a mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Oficinas de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos. Foto: AARP.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.