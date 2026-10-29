¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social en EE.UU. el 30 de octubre de 2026? Lista de beneficiarios

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago este viernes 30 de octubre de 2026.

Durante el mes de noviembre, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

Beneficiarios que recibirán un pago del Seguro Social el 30 de octubre

Los beneficiarios que percibirán un pago del Seguro Social el viernes 30 de octubre son todas las personas beneficiarias de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), correspondiente al mes de noviembre. Este ajuste en el calendario se realizó porque el 1º de noviembre cae durante un fin de semana.

El próximo pago será el martes 3 de noviembre, y corresponde a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Calendario de pagos del Seguro Social para noviembre de 2026

Según el calendario oficial de la SSA, estas son las fechas de pagos de noviembre 2026:



Viernes 30 de octubre: se pagan los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Martes 3 de noviembre: pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997

Martes 10 de noviembre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes

Miércoles 18 de noviembre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes

Miércoles 25 de noviembre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de un mes

Mujer colgando un calendario en casa. Foto: Freepik.

Cómo se envían los pagos del Seguro Social cada mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Freepik.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.