Editor de The New York Times acusa a empresas de IA de robar contenidos y alerta por el “tsunami” que viene

El director editorial de The New York Times, A.G. Sulzberger, denunció ayer lunes lo que calificó como un “robo descarado de propiedad intelectual a una escala sin precedentes” de contenidos periodísticos por parte de las principales empresas de inteligencia artificial y alertó del “tsunami” que se avecina.

“Nuestra profesión es demasiado silenciosa, demasiado pasiva y demasiado fragmentada frente a los abusos de las empresas que lideran la revolución de la inteligencia artificial”, dijo en el 77º Congreso Mundial de Medios de Noticias en Marsella, según reportó el diario Le Figaro.

Sulzberger advirtió a la industria periodística sobre los riesgos económicos que plantea el uso masivo de contenidos de prensa para entrenar modelos generativos por parte de plataformas como OpenAI, Google, Microsoft, Meta o Perplexity.

Ante un auditorio repleto, el director editorial del NYT señaló que el problema fundamental de la inteligencia artificial generativa radica en que se alimenta de contenidos creados por terceros sin autorización ni compensación económica.

Fachada del edificio del diario estadounidense The New York Times. Foto: Michael M. Santiago/AFP.

“Los gigantes tecnológicos explotan los sitios de noticias como minas a cielo abierto. Reempaquetan esos contenidos como si fueran propios y desvían las audiencias y los ingresos que deberían corresponder a quienes produjeron ese trabajo”, sostuvo. Y mantuvo que ni la innovación, ni la rapidez del desarrollo tecnológico, ni la doctrina jurídica estadounidense del “fair use” (uso justo) constituyen razones válidas para apropiarse de contenidos protegidos por derechos de autor, como argumentan las compañías tecnológicas para justificar el uso gratuito de material periodístico.

Sulzberger alertó asimismo sobre la aparición de un internet “sin clics”, en el que las respuestas generadas directamente por sistemas de inteligencia artificial (IA) sustituyan a los tradicionales enlaces de búsqueda y reduzcan drásticamente el tráfico hacia los medios de comunicación. Y explicó que los principales periódicos han perdido en promedio más del 45% de su audiencia en los últimos cuatro años, coincidiendo con la aceleración de la carrera por la inteligencia artificial. EFE