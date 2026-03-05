Bromas y perlitas de la visita del Inter Miami de Suárez a la Casa Blanca y los regalos que le dieron a Trump

En plena expansión de la guerra de Medio Oriente, Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, campeón de la pasada temporada de la Major League Soccer (MLS). “Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi", dijo.

Entre ellos estuvo el uruguayo Luis Suárez y, luego de vastas de especulaciones sobre la presencia de Lionel Messi, el ídolo argentino, reacio a eventos políticos, finalmente entró por la puerta a la sala. "Mi hijo [Barron] me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, le dijo el presidente al argentino, lo que despertó las risas del auditorio. “Y también de Cristiano Ronaldo… es genial", agregó el mandatario, fan declarado del astro portugués.

Luego el presidente recordó los tiempos en la década del 70 en los que veía al Cosmos, de Nueva York, su ciudad natal.

“Dirán que soy viejo, pero vi jugar a Pelé. Jugaba para el Cosmos. ¿Lo sabías? No sé, puede que seas mejor que Pelé, que era bastante bueno. ¿Quién es mejor, él o Pelé?”, preguntó Trump a los presentes. Entre risas, casi nadie dudó en elegir al capitán argentino. “Yo creo que es él (por Messi). Pero era bastante bueno, ¿no?“, bromeó Trump, mirando al rosarino, sobre la histórica estrella del Santos.

President Trump gave a shoutout to Inter Miami star Lionel Messi as the club visited the White House on Thursday.



Messi was awarded the Presidential Medal of Freedom by former President Biden, but missed the ceremony due to a scheduling conflict. https://t.co/4Rmh5gaTV3 pic.twitter.com/Dky2hmgrYb — ABC News (@ABC) March 5, 2026

El plantel de Inter Miami vistió un traje oscuro con el escudo del Inter Miami bordado, corbata azul y camisa blanca. En medio de la convulsión global por la guerra en Medio Oriente, el líder republicano decidió recibir esta tarde al plantel del Inter Miami por su condición de campeón de la MLS 2025

Varios de los funcionarios del gabinete estuvieron presentes. El secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y la fiscal general, Pam Bondi, entre otros. También estaba Andrew Giuliani, director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial 2026.

Elogios a Luis Suárez y bromas

Trump tuvo unas palabras de admiración para el goleador histórico de la selección uruguaya. "Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos", señaló el mandatario de Estados Unidos, y estrechó su mano.

"Qué atractivos son estos tipos y no me gustan los hombres atractivos, hacen que ya no se sientas tan bien sobre ti mismo", expresó en tono de broma. Además, Trump elogió la labor del director técnico de Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, y al volante Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina.

Antes de empezar, el presidente elogió a los jugadores y habló de la guerra en Medio Oriente y otros conflictos latentes como el bloqueo a Cuba.

Trump destacó la actuación del Inter Miami durante el Mundial de Clubes de 2025: "Estos jugadores se enfrentaron de igual a igual con algunos de los mejores equipos del mundo. Empataron con el mejor club de Egipto, supuestamente un equipo increíble y muy talentoso, con una actuación valiente del arquero veterano Oscar Ustari. Luego empataron con el mejor club de Brasil".

Además, destacó el gol que Suárez hizo al Palmeiras, durante el empate 2 a 2 en ese torneo. "En el minuto 65, Luis tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha y giró para una clásica corrida en solitario, driblando a través de la defensa, dejando atrás a los defensores como pocas personas lo han hecho antes, recortando hacia su izquierda y rematando con fuerza para marcar el gol que aseguró el lugar de Miami en la siguiente ronda", dijo Trump.

Luis Suárez, una obra de arte.pic.twitter.com/IOrBkIi6kh — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2025

Regalos al presidente

Jorge Mas, propietario del Inter Miami, le regaló al mandatario estadounidense una camiseta de Inter Miami con el número 47 (por la presente presidencia del republicano), y luego Messi le dio una pelota firmada por el plantel.

Tras media hora de presentación, Trump invitó al plantel a pasar al Salón Oval. “Es el centro del mundo”, lo describió Trump. “Pasaremos un buen momento”, añadió. De fondo sonaba We are the champions, de Queen, interpretada por una banda musical.

La visita a la Casa Blanca del club de Florida se dio en la previa del partido que el Inter Miami sostendrá el sábado ante el equipo local, DC United, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, a una hora de la capital norteamericana.

Es habitual que la Casa Blanca invite a equipos estadounidenses tras un triunfo deportivo, sea de carácter nacional o internacional. Por ejemplo, la selección masculina de hockey sobre hielo, ganadora de la medalla de oro en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, tuvo una audiencia con Trump el mes pasado en el Salón Oval y posó para las fotos en el Jardín Sur.

Inter Miami fue invitado por la administración Trump después de haber ganado la MLS al vencer en la final a Vancouver Whitecups el 6 de diciembre pasado, con una participación estelar de Messi durante todo el torneo.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y una pelota autografiada. Foto: AFP

Con información de La Nación/GDA - Guillermo Idiart (corresponsal en Estados Unidos)