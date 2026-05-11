Espectacular accidente de tránsito dejó una moto colgando de un semáforo en Canadá: el conductor sobrevivió

Se viralizó este lunes a través de las redes sociales un video de un grave accidente ocurrido en North Delta, una localidad situada al sur de Vancouver, en Canadá. Según informó la policía local que atendió el hecho, el choque tuvo lugar en un cruce cuando la moto, una Suzuki GSX-R 600, y un BMW plateado chocaron en mitad de una intersección.

Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad y testigos del accidente, muestran la gravedad del accidente. Pero lo más llamativo de la escena fue que la motocicleta quedó colgando en el semáforo y el conductor sobrevivió.

Según el reporte de las autoridades, el motociclista sufrió heridas graves, y fue trasladado al hospital poco después del accidente. Por su parte, conductor del BMW, resultó ileso.

Una moto terminó colgada de un semáforo tras un fuerte choque en Vancouver, Canadá. La moto salió volando y quedó enganchada por la horquilla a varios metros de altura. Testigos no podían creer lo que veían mientras los bomberos trabajaban para bajar el vehículo.🚦🚑 El… pic.twitter.com/61lNJJaG5t — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 11, 2026

"Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista y la motocicleta estaba arriba. Bastante loco", relató un testigo del accidente a medios locales.

La Policía y los Bomberos realizaron varias maniobras para bajar la motocicleta del semáforo, lo que llevo a cerrar los dos carriles de la autopista.

En una publicación de Facebook, el Departamento de Bomberos hizo un llamado a reducir la velocidad, mantenerse alerta y practicar la seguridad vial en todo momento, como recordatorio. Agradeció a la Policía de Delta y a todos los equipos que respondieron accidente.

La Prensa Gráfica/GDA