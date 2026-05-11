Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Espectacular accidente de tránsito dejó una moto colgando de un semáforo en Canadá: el conductor sobrevivió

El impacto en una intersección de Vancouver derivó en una escena impactante. Bomberos y policías debieron realizar maniobras complejas para retirar el vehículo del cruce vial.

El País
El País
11/05/2026, 14:03
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El accidente dejó como resultado un herido y una moto colgando de un semáfono.
El accidente dejó como resultado un herido y una moto colgando de un semáfono.
La Prensa Gráfica /GDA

Se viralizó este lunes a través de las redes sociales un video de un grave accidente ocurrido en North Delta, una localidad situada al sur de Vancouver, en Canadá. Según informó la policía local que atendió el hecho, el choque tuvo lugar en un cruce cuando la moto, una Suzuki GSX-R 600, y un BMW plateado chocaron en mitad de una intersección.

Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad y testigos del accidente, muestran la gravedad del accidente. Pero lo más llamativo de la escena fue que la motocicleta quedó colgando en el semáforo y el conductor sobrevivió.

Según el reporte de las autoridades, el motociclista sufrió heridas graves, y fue trasladado al hospital poco después del accidente. Por su parte, conductor del BMW, resultó ileso.

"Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista y la motocicleta estaba arriba. Bastante loco", relató un testigo del accidente a medios locales.

Cuando Québec se sublevó: traducción inédita al castellano de una novela canadiense icónica

La Policía y los Bomberos realizaron varias maniobras para bajar la motocicleta del semáforo, lo que llevo a cerrar los dos carriles de la autopista.

En una publicación de Facebook, el Departamento de Bomberos hizo un llamado a reducir la velocidad, mantenerse alerta y practicar la seguridad vial en todo momento, como recordatorio. Agradeció a la Policía de Delta y a todos los equipos que respondieron accidente.

La Prensa Gráfica/GDA

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

CanadáGDA

Te puede interesar