Cuando Québec se sublevó: traducción inédita al castellano de una novela canadiense icónica

por Gera Ferreira

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Cuando Hubert Aquin (1929-1977, Montreal) comenzó a escribir Próximo episodio en 1964, no lo hizo desde un retiro literario ni desde la calma de un escritorio, sino en el ala psiquiátrica de una prisión de Montreal mientras aguardaba un proceso judicial tras haber sido detenido con un arma y declarado —según él— “de profesión: revolucionario”. Esa circunstancia biográfica no es un dato anecdótico: atraviesa de manera decisiva la novela que parece avanzar entre la conspiración política y el vértigo de la imaginación.

Considerada hoy una de las obras fundamentales de la literatura canadiense québecois, la novela (1965) articula dos niveles narrativos que se reflejan mutuamente. Por un lado, el narrador —un militante independentista encarcelado— intenta escribir para pasar el tiempo. Por otro, la novela de espionaje donde un revolucionario es enviado a Suiza para eliminar a un enemigo. Entre ambos planos se instala la tensión: el narrador escribe mientras espera un desenlace incierto. Aquin desdobla el espacio del relato y la ficción funciona como espejo e interrogación política, y así logra instalar “la capa fundamental de mi doble vida”, confiesa.

Aquin participó activamente del clima intelectual de la Revolución Tranquila en Québec y defendió la independencia de la provincia como forma de descolonización cultural y política de la Canadá inglesa. Aquin narra ese conflicto a través de una estructura literaria experimental y no desde el realismo. El espionaje, la persecución, el crimen y la conspiración funcionan como una maquinaria que, lejos de estabilizar la trama, la fragmentan.

La novela avanza entre asociaciones, digresiones y repliegues que desarman la linealidad del relato tradicional. Este procedimiento explica la singularidad de Próximo episodio. Bajo la apariencia de una novela de acción, crea una reflexión sobre el lenguaje, la identidad y el fracaso de la revolución.

PRÓXIMO EPISODIO, de Hubert Aquin.Forastera, 2025. Montevideo, 159 págs. Traducción del francés de Melina Blostein.