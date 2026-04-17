Alexander Manninger, exarquero del Arsenal, murió este jueves tras ser impactado por un tren en Salzburgo

El exarquero austríaco Alexander Manninger, que jugó en el Arsenal y en otros equipos destacados, murió este jueves en un accidente de tráfico, informó uno de sus antiguos clubes, el FC Salzburgo.

Manninger, de 48 años, que también formó parte de la selección de Austria, de la Juventus y del Liverpool, entre otros, murió cuando un tren chocó contra su auto mientras cruzaba las vías en la región de Salzburgo, según informó la agencia de noticias austríaca APA.

Las circunstancias del accidente, en el que nadie más resultó herido, siguen bajo investigación, según la policía.

"Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta Alexander Manninger, que perdió trágicamente la vida en un accidente de tráfico", publicó el FC Salzburgo en su página de Facebook.

"Nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos. Descansa en paz, Alexander", añadió.

La Federación Austríaca de Fútbol y el Arsenal también expresaron sus condolencias. "El mundo del fútbol ha perdido a una persona muy especial", señaló la Federación Austríaca de Fútbol en X (antes Twitter).

"Todos en el Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de nuestro exgolero, Alex Manninger", publicó el club inglés en X.

David Seaman, antiguo golero emblemático de los Gunners entre 1990 y 2003, también le rindió homenaje, recordando que lo había sustituido con brillantez durante el doblete Liga-Copa en la temporada 1997-1998 cuando el internacional inglés estaba lesionado.

"Era todavía muy joven cuando llegó al primer equipo. Entrar así con 20 años y jugar con el Arsenal como él lo hizo fue algo especial", declaró a la agencia Press Association (PA).

"Los aficionados lo adoraban. Y tengo que admitir que no estaba seguro de recuperar mi puesto de titular. Ha sido un jugador importante para el Arsenal", añadió.

Fichado por los Gunners en 1997 para convertirse en el suplente de Seaman, Manninger fue el primer austríaco en jugar en la Premier League. Disputó 64 partidos con el Arsenal hasta 2001.

También defendió los colores del Siena, de la Juventus, del Augsburgo y del Liverpool, su último club, con el que nunca llegó a jugar, antes de retirarse en 2017.

AFP.