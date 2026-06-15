Nuevo acuerdo en Europa permite que las aerolíneas sigan cobrando el equipaje de mano

La Unión Europea (UE) cerró un acuerdo político para actualizar los derechos de los pasajeros aéreos y habilitó que las aerolíneas sigan ofreciendo billetes básicos más baratos sin incluir una valija de mano en cabina. España votó en contra al entender que no protege ni garantiza la gratuidad del “trolley”.

Esta negociación lleva más de una década en disputa y continua la competencia comercial sobre el equipaje en cabina. En la práctica, las compañías podrán diferenciar precios según el pasajero viaje solo con un bulto pequeño o con una pieza adicional.

El Ministerio de Consumo español expresó su disconformidad y justificó su voto negativo por considerar que el resultado no protege el equipaje de mano gratuito como derecho generalizado, que el país considera esencial.

Qué establece el acuerdo sobre el equipaje de mano y las tarifas básicas

El artículo acordado consolida que el pasajero pueda subir a cabina, sin costo adicional, un artículo personal en cabina (por ejemplo, bolso o mochila pequeña). En tanto las dimensiones permitidas, se detalló como referencia un máximo de 40x30x15 centímetros para ese bulto personal.

El problema aparece en el segundo ítem del acuerdo, donde permiten una valija de mano en cabina “en función de la capacidad del avión" y la existencia de tarifas básicas diferenciadas. Esto significa que una aerolínea podrá comercializar una tarifa que incluya la valija y otra más económica para quien elija viajar sin ese equipaje adicional. Un esquema que, para el gobierno español, mantiene el incentivo a cobrar por el “trolley”.

Las condiciones de compensación económica por retrasos en los vuelos

Pasajeros esperando por vuelo atrasado. Foto: Archivo El País

Otro de los puntos fuertes del acuerdo fue el esquema de compensación por retraso que se venía aplicando: el derecho a indemnización se activa a partir de tres horas de demora, con montos que van de 250 a 600 euros según distancia y tiempo de retraso.

También se comentó sobre cobros que los consumidores consideran abusivos. Entre ellos, se señaló la protección para que familias con menores y personas dependientes no tengan que pagar un extra solo para sentarse juntas. Fue el propio Ministerio de Consumo que lo destacó como parte del resultado del acuerdo, aun votando en contra del conjunto. España seguirá presionando para lograr el equipaje gratuito en cabina, a pesar que se mantenga el acuerdo igual que cuando se instauró en 2013.