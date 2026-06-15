Un jubilado compró dos boletos de lotería por error y ganó un premio doble de casi US$ 900.000

Allan Taylor, un jubilado de 65 años de Tupton, Inglaterra, se llevó un premio doble en la People’s Postcode Lottery después de cometer el error de pagar por dos boletos en lugar de uno al contratar su suscripción. Su código postal, S42 6AE, fue elegido para el premio semanal Millionaire Street y cada ticket ganador valía £ 333.333. Al tener dos, terminó cobrando £ 666.666, cerca de US$ 900.000.

El ganador de la lotería contó que, al anotarse en línea, “apretó el botón equivocado” y quedó con dos tickets de la Postcode Lottery: “Este fue el mejor error que cometí en mi vida”, dijo en una entrevista con People’s Postcode Lottery al recibir el premio.

Este evento ocurrió pocas semanas luego que Taylor y su esposa, Bev, se retiraran antes de lo previsto y empezaran a planificar “la próxima etapa" de sus vidas. Al enterarse de la noticia, el ganador de los dos boletos de lotería reaccionó con suma incredulidad: “Uno nunca espera ganar. Estoy absolutamente sin palabras, para ser honesto”, acotó Taylor.

Cómo funciona la Postcode Lottery y el origen del error millonario

La People’s Postcode Lottery opera con un sistema de lotería por suscripción donde el ticket queda asociado al código postal del jugador. En el caso del premio semanal Millionaire Street, la lotería selecciona un código postal y reparte un pozo total de £1 millón entre los participantes con tickets activos en ese lugar. En Tupton, el S42 6AE fue el elegido, y Taylor recibió dos cheques porque tenía dos participaciones registradas.

La propia organización describió el caso como el mayor premio individual entregado a un solo jugador en lo que iba del año, precisamente por la combinación entre el sorteo del código postal y la compra involuntaria de un segundo ticket.

El destino del premio millonario

Allan Taylor con su familia. Foto: Postcode lottery.

La pareja ya decidió que parte del premio millonario será destinado en un viaje a Australia. Bev comentó: “Siempre quise ir a Australia, pero Allan decía que nunca iría a menos que voláramos en clase ejecutiva”.

El premio también fue muy oportuno para la familia ya que se acercaba el casamiento del hijo de Bev y el aniversario número 24 de la pareja: “Mi hijo se casa en tres semanas, esto puede significar un regalo de boda un poco más grande”, comentó ella.