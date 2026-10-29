Militante, futuro padre y "ejemplar": la historia del maquinista que murió en el accidente de Toledo

En las últimas horas, se revelaron detalles de la vida del maquinista que controlaba uno de los trenes que se accidentaron en un fatal siniestro en Toledo, España, hecho que hasta ahora dejó como saldo al menos 69 fallecidos y decenas de heridos.

Antonio Acedo era maquinista del tren AVE 2080, quien falleció en el accidente tras intentar frenar el tren, según informó el medio español El Mundo. Además detallaron que su pareja estaba embarazada y que militaba en el partido "Izquierda Española".

En ese sentido, la agrupación lo despidió a través de un mensaje en redes sociales. "Ha fallecido nuestro compañero Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Toledo", lamentó el colectivo en la red social X.

Relataron que Acedo era una "persona excepcional", a la vez que un "hombre bueno, prudente y comprometido". "Era de esas personas que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja huella. De esas a quienes no se está preparado para decir adiós", aseveraron.

Ha fallecido nuestro compañero Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Toledo.



Antonio era persona excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido.



Antonio era de esas personas que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja… — Izquierda Española (@izquierdaesp) October 28, 2026

Por otro lado, Guillermo del Valle, el secretario general de Izquierda Española, también le dedicó a Acedo unas palabras en redes sociales. En línea con su partido político, el dirigente español destacó al maquinista como "un hombre bueno". Destacó haber tenido suerte en conocerlo y que fue generoso "que hasta quiso acompañarnos militando". Lo definió como un individuo "prudente, amable y ejemplar".

Puntualizó que Acedo formó parte de la elaboración del programa de la Izquierda Española, en particular de la sección de transporte.

"Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte, diagnosticando sus carencias, la sobrecarga de usuarios tras la liberalización fallida, la clamorosa falta de financiación en mantenimiento y el abandono de todos estos años que se ha traducido en un deterioro demencial de las infraestructuras ferroviarias", reclamó.

Antonio Acedo. Foto: @antacedos en Instagram.

Sobre el trágico accidente, Del Valle denunció tener que soportar "discursos que niegan lo evidente", al tiempo de que los dirigentes españoles "son incapaces de asumir la menor responsabilidad política".

"Es aún más intolerable que se intente opacar el deterioro inequívoco de un servicio público proyectando la responsabilidad en los fallos humanos, como si el sistema de seguridad de Alta Velocidad en España dependiera de un trabajador concreto, no de un diseño y un sistema técnicamente complejos", aseveró.

Antonio Acedo, el maquinista del AVE fallecido, era un hombre bueno. Tuve la suerte de conocerlo. Fue tan generoso que hasta quiso acompañarnos militando en Izquierda Española. Un tipo prudente, amable y ejemplar.



Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte,… — Guillermo del Valle (@GuilledValle) October 28, 2026

Difunden audios claves del momento previo al mortal choque de trenes

Los tres audios clave de la tragedia, dos conexiones entre la maquinista del tren Iryo que estaba parado y el controlador de la estación de trenes en Atocha y uno del maquinista del AVE (Antonio Acedo) que venía por detrás y este mismo operador, demuestran con claridad los errores que se cometieron. El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie "la marcha normal", y no a vista, como señalaba el protocolo, con una limitación de 40 kilómetros por hora. Y, además, lo hace sin comprobar que no hay ningún tren delante obstaculizando la vía. La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar "la marcha normal", pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren con el sistema LZB y, sin embargo, nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar.

🚨 #URGENTE 🚄 💥🇪🇸📼 Filtran los audios del controlador ferroviario de Atocha y los maquinistas del Iryo detenido y del #AVE que circulaba detrás.



Los 3 audios entre el controlador ferroviario de Atocha y los maquinistas del Iryo detenido y del AVE que circulaba detrás apuntan… pic.twitter.com/HExEmfCWOF — Coinwatcher News (@CoinwatcherNews) October 28, 2026

El audio clave entre el centro de control de Atocha y el AVE, que dura más de cinco minutos, es muy confuso en el arranque, donde se ve al controlador con muchas dudas, pero termina con una orden clara que según el gobierno contraviene claramente el protocolo y está en el origen del accidente: reanudar la marcha normal cuando aún no ha comprobado que el tren que estaba delante se haya alejado lo suficiente —más de 30 kilómetros— para evitar una colisión.

Los dos hombres al final de la conversación redactan una especie de acta de las órdenes que está recibiendo el maquinista, para que quede claro que ambos entienden lo mismo:

—CRC Atocha a maquinista de tren es 2080

—Sí

—A las 08.36.

—Sí

—Y esto dice: maquinista de tren 2080. Desconecte y vuelva a conectar el LZB. Reanude marcha. Y luego reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal

—¿Con marcha normal?

—Sí.

Ahí está el primer gran error, según el Ejecutivo, ordenar al AVE que reanude la marcha a las 8.36, cuando aún no ha comprobado que el Iryo se está alejando, y además hacerlo a marcha normal, sin el protocolo de seguridad de marcha “a vista”, que podría haber evitado el accidente.

Los otros dos audios también apuntan claramente a otros dos errores, puesto que la maquinista del Iryo avisó de que seguía detenida al no haber podido reanudar la marcha pese a haber recibido la autorización para ello.

Una grúa montada sobre camión opera en el lugar de un choque ferroviario entre dos unidades de alta velocidad, un tren Renfe AVE y un tren Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: JAVIER SORIANO/AFP.

08.41: Primera llamada con el Iryo

—Buenos días, Atocha. He tenido una pérdida de transmisión circulando en BSL. El siguiente se ha de ir en el 113 a más de 200. Pero no he cogido transmisión. Estoy detenida. A la entrada de Urda.

Después de varios mensajes confusos, el controlador finalmente sigue el protocolo y se dispone a dar las órdenes y firmar esa especie de acta conjunta para que quede claro que ambos han entendido lo mismo:

—Vale, pues un momentito. Esto dice maquinista de tren 6076. Desconecte. Y vuelva a conectar.

—Y vuelva a conectar.

—Reanude la marcha, al amparo del BSL, con marcha normal.

De nuevo, el controlador vuelve a dar la orden de marcha normal, algo fuera de protocolo e incluso de la ley, también al Iryo. Pero lo hace cuatro minutos después de hablar con el AVE, a pesar de que está delante y muy cerca. Según el Ejecutivo, primero tendría que haberse asegurado de que el Iryo estaba fuera del alcance del AVE y después ordenarle reanudar.

Pero hay un tercer mensaje también desconcertante, tal vez el más evidente porque ahí aún se podía haber evitado la tragedia: el Iryo llama para decir que no puede arrancar porque no logra revisar el sistema LZB, y aparentemente el controlador no toma ninguna decisión drástica con esa información ni avisa al AVE de que se detenga, cuando aún estaba a tiempo.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP

08.41: Primera llamada con el Iryo

—Buenos días, Atocha. He tenido una pérdida de transmisión circulando en BSL. El siguiente se ha de ir en el 113 a más de 200. Pero no he cogido transmisión. Estoy detenida. A la entrada de Urda.

Después de varios mensajes confusos, el controlador finalmente sigue el protocolo y se dispone a dar las órdenes y firmar esa especie de acta conjunta para que quede claro que ambos han entendido lo mismo:

—Vale, pues un momentito. Esto dice maquinista de tren 6076. Desconecte. Y vuelva a conectar.

—Y vuelva a conectar.

—Reanude la marcha, al amparo del BSL, con marcha normal.

De nuevo, el controlador vuelve a dar la orden de marcha normal, algo fuera de protocolo e incluso de la ley, también al Iryo. Pero lo hace cuatro minutos después de hablar con el AVE, a pesar de que está delante y muy cerca. Según el Ejecutivo, primero tendría que haberse asegurado de que el Iryo estaba fuera del alcance del AVE y después ordenarle reanudar.

Pero hay un tercer mensaje también desconcertante, tal vez el más evidente porque ahí aún se podía haber evitado la tragedia: el Iryo llama para decir que no puede arrancar porque no logra revisar el sistema LZB, y aparentemente el controlador no toma ninguna decisión drástica con esa información ni avisa al AVE de que se detenga, cuando aún estaba a tiempo.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP

Con información de Carlos E. Cué, de El País de Madrid.