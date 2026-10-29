Accidente ferroviario en España: hallan el cuerpo del segundo ciudadano argentino fallecido en el siniestro

El diseñador Roberto Piazza, amigo del argentino Agustín Randazzo confirmó que el hombre murió en el accidente de trenes en Toledo, España. “Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la guardia civil”, afirmó Piazza en LN+.

“Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo super copado y divertido. Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó. Estaba en pareja con un chico nuevo. Hasta hace un rato lo estaban buscando pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”, señaló Piazza.

Randazzo vivía en España desde 2002 y realizaba un trayecto habitual por motivos laborales desde Madrid con destino a Sevilla cuando el tren de alta velocidad en el que viajaba impactó contra otra formación de la empresa Iryo. Las autoridades confirmaron hasta el momento 69 muertos a raíz del siniestro y decenas de heridos, mientras las tareas de rescate y los peritajes judiciales avanzan en la zona del impacto.

Ante la falta de respuestas oficiales, su hermano viajó a Madrid para radicar la denuncia formal en una dependencia policial. El familiar aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación de las víctimas y se trasladó hacia Toledo con el fin de recorrer los hospitales donde fueron derivados los sobrevivientes del desastre.

Agustín Randazzo. Foto: La Nación/GDA.

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”, declaró Rafael García Juanicó a La Nación.

Randazzo se convirtió así en el segundo argentino muerto en la tragedia. Se suma a la podóloga de 32 años Ana Martina Conte Grand, quien vivía en Andalucía y viajaba en el coche 7 junto a su hermano Zacarías, que sobrevivió al desastre.

Ana Martina Conte Grand trabajaba como podóloga en España. Foto: La Nación/GDA.

El número de víctimas mortales de la colisión de los dos trenes de alta velocidad ascendió a 69, de acuerdo con un informe preliminar publicado este jueves por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil de España (AITAT).

Las autoridades indicaron que el número de muertos sigue siendo provisional y que aún queda por confirmar un número “muy elevado” de heridos. La agencia de noticias española EFE reportó que esta es la primera vez que la autoridad informa oficialmente el número de decesos del accidente, ya que las cifras anteriores habían sido proporcionadas por los funcionarios en el lugar de la colisión.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

Reyes de España visitaron a los heridos

El rey de España, Felipe VI, reclamó el jueves "medidas" para evitar una nueva catástrofe ferroviaria.

"Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", afirmó el monarca tras visitar a varios de los heridos por la tragedia en un hospital de Toledo, cercano al lugar del accidente, donde hay más de más de veinte hospitalizados, quince de ellos en estado crítico.

El jefe del Estado pidió a la sociedad "seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias" e instó en seguir "unidos y con dignidad".

El rey Felipe VI de España, junto a la reina Letizia, habla con los periodistas tras visitar a las víctimas heridas del accidente ferroviario de ayer en un hospital de Toledo, un día después del fatal suceso ocurrido el 28 de octubre de 2026. Foto: JAVIER SORIANO/AFP.

Con información de La Nación (GDA) y EFE.