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El País Mundo España

Miles de personas pidieron elecciones anticipadas en España, al tiempo de acusan a Sánchez de no proteger las fronteras

El tema de los inmigrantes le pasa factura al jefe de Gobierno español, quien ha tomado medidas, pero también ha declarado que los señalamientos en su contra son políticos y van más allá del caso de Ceuta.

El País
El País
27/09/2026, 03:15
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Manifestantes sostienen banderas de España y una pancarta con el lema «Cuando el pueblo y los reyes tenían agallas. Rebelión» durante una protesta en Madrid contra la gestión del Gobierno español ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Manifestantes sostienen banderas y pancartas durante una protesta contra la gestión del gobierno de Sánchez ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Foto: AFP

Miles de personas se manifestaron ayer sábado en Madrid contra la gestión del Gobierno español de la reciente llegada masiva de migrantes a Ceuta, al que acusaron de no proteger las fronteras y reclamaron elecciones generales anticipadas.

Ondeando banderas españolas, corearon “¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!” mientras marchaban por el centro de la capital española.

Ceuta, un territorio español situado en el norte de África, está inmersa en una crisis humanitaria desde que más de 70.000 migrantes llegaron desde el vecino Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La mayoría regresó en las horas siguientes, pero miles permanecieron durante semanas, muchos de ellos durmiendo en las calles, lo que puso a prueba los recursos de la pequeña ciudad y provocó una crisis política para el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez.

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Manifestantes sostienen banderas de España y una pancarta con el lema «No a la corrupción» durante una protesta contra la gestión del Gobierno español ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Manifestantes sostienen banderas de España en protesta contra la gestión de Pedro Sánchez ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Foto: AFP

La protesta de ayer fue organizada por la plataforma Sociedad Civil Española, que tiene vínculos con la derecha, y contó con el respaldo del conservador Partido Popular (PP) y de la formación de extrema derecha Vox.

Un manifiesto difundido por el grupo reclamó la convocatoria de elecciones generales anticipadas antes del 15 de noviembre, el regreso a Marruecos de todos los migrantes que entraron en Ceuta y que Sánchez sea juzgado por “traición”.

“Hay una negligencia clara”, declaró a los periodistas durante la manifestación el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, quien añadió que hay una “mayoría de españoles que reclaman elecciones ya”.

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Pedro Sanchez
Pedro Sánchez, jefe del Gobierno de España.
Foto: AFP

Las próximas elecciones generales en España deben celebrarse antes de agosto de 2027. El Gobierno tiene previsto aprobar el martes, durante su reunión del Consejo de Ministros, un decreto para acelerar el retorno a Marruecos de los migrantes que se encuentran en Ceuta, informó el diario El País de España.

El Gobierno de Sánchez ha aumentado la capacidad de los centros temporales de acogida de migrantes en Ceuta, ha desplegado a cientos de policías y militares y ha incrementado la financiación destinada al Gobierno de la ciudad autónoma.

Pero los grupos locales y los partidos de la oposición consideran que estas medidas son insuficientes. Sanchéz ha afirmado que hay intereses políticos en su contra más allá de la situación en Ceuta. AFP, EFE

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