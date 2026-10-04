De Uruguay a España: el coatí que llegó como mascota y ahora amenaza la biodiversidad

El coatí se consolidó en España como una especie invasora que genera serios problemas medioambientales tras haber sido introducida en el país como mascota exótica.

Originario de América, el mamífero perteneciente al género Nasua se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta el noroeste de Uruguay.

A su vez, este animal, caracterizado por su cola larga similar a la de un mapache, está dividido en dos especies: el coatí rojo o de cola anillada (Nasua nasua) y el coatí de nariz blanca (Nasua narica).

Impacto ecológico en Mallorca, daños agrícolas y riesgos de salud pública

Según indica Infobae, la liberación incontrolada o el escape accidental de ejemplares por parte de particulares facilitó su propagación en diversas regiones de toda España. En la actualidad amenaza la supervivencia de la fauna nativa, alterando los ecosistemas locales y la regeneración de la flora autóctona.

En ese sentido, el impacto de este animal resulta crítico en zonas como Mallorca, donde la especie se estableció en las masas forestales del suroeste de la sierra de Tramontana.

Coatí sudamericano apoyado sobre las ramas de un árbol. Foto: Canva.

Allí, las especies evolucionaron sin la presencia de depredadores, por lo que, al ser un animal típicamente omnívoro, causa una modificación en el alimento de otras especies, particularmente en el caso de los herbívoros.

A estos daños se suman problemas en la infraestructura agrícola, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) advierte que las excavaciones de sus madrigueras debilitan riberas, presas, acequias y estructuras de riego, generando además destrozos en cultivos y jardines.

Coatí americano sentado en el pasto. Foto: Canva.

Planes de erradicación y la nueva lista de animales de compañía permitidos

Esta colonización de hábitats españoles por parte del coatí llevó a que la especie proveniente del continente americano tenga su inclusión formal dentro del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Esto prohíbe su tenencia comercial e impulsa planes de erradicación regional.

Ante el avance del animal en el territorio peninsular, varias comunidades autorizaron de forma excepcional la caza con arma del mamífero dentro del Plan General de Caza para la temporada 2026-2027, acompañando la medida al control de otras especies exóticas como el mapache y el coipú.